Elimina Bukele ideología de género de las escuelas

Foto: Especial/AP / El Gobierno de Nayib Bukele afirmó que eliminó la ideología de género de la escuelas de El Salvador: 'Todo rastro lo hemos sacado'.

San Salvador, El Salvador .- El Presidente Nayib Bukele afirmó que ha retirado la llamada ideología de género de las escuelas públicas de El Salvador, lo que generó críticas de grupos feministas y LGBT.

Al ser interrogado por la directora de la organización conservadora, 'Moms for Liberty', el Mandatario respondió que "nosotros no permitimos esas ideologías en escuelas y colegios, es importante además que la currícula no lleve ideología de género".

Bukele sostuvo que los padres de familia deben tener voz y voto sobre los contenidos educativos de sus hijos.

El Ministro de Educación de El Salvador confirmó que la ideología de género quedó eliminada de la educación salvadoreña.

"Todo uso o todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas", dijo en X.

La decisión de bukele se da a conocer la misma semana en la que el Presidente argentino, Javier Milei, prohibió el uso del lenguaje inclusivo en la administración del Gobierno.

La diputada mexicana Salma Luévano arremetió contra ambos Mandatarios, señalando que hay un vacío de información avalada por organismo internacionales.