Emociona a Trump posible arresto y exposición mediática

A puertas cerradas en Mar-a-Lago, el ex Presidente Donald Trump les ha dicho a amigos y asociados que le agrada la idea de que las autoridades lo expongan ante una multitud de reporteros y cámaras de noticias. Incluso ha reflexionado abiertamente sobre si debería sonreír para los medios y ha reflexionado sobre cómo reaccionaría el público y se dice que describió el potencial espectáculo como una experiencia divertida.

Nadie está muy seguro de si sus comentarios son fanfarronería o una genuina resignación sobre lo que se avecina. Si realmente está deseando que llegue, podría sentirse decepcionado.

No hay indicios, incluso si se acusa a Trump, de que las autoridades lo harían participar en esa histórica tradición policial de la ciudad de Nueva York conocida por detectives y reporteros criminales por igual: hacer pasar al recién arrestado frente a un grupo de periodistas.

Si Trump es acusado y se entrega voluntariamente, es probable que se hagan arreglos entre el Servicio Secreto y las fuerzas del orden para evitar un circo mediático.

Otra persona que ha hablado con Trump, que no estaba autorizada a hablar, dijo que al ex Presidente le preocupaban menos los detalles de dónde sería visto que asegurarse la oportunidad de mostrarle al público que no se está escabullendo avergonzado.

Mientras espera una probable acusación penal, lo que lo convierte en el primer Presidente actual o anterior de Estados Unidos en enfrentar cargos penales, Trump a menudo parece significativamente desconectado de la gravedad de sus posibles problemas legales, según las personas que han pasado tiempo con él en los últimos días.

Al republicano se le ha visto recorriendo su resort de Palm Beach, Florida, en su carrito de golf y en una noche reciente actuó como DJ en una fiesta con sus listas de reproducción de Spotify seleccionadas personalmente, que a menudo incluyen música de los Rolling Stones y "El Fantasma de la Ópera".

Cuando Trump se ha centrado en el caso -una de las cuatro investigaciones criminales en Georgia, Nueva York y Washington que ahora enfrentan al principal candidato a la nominación presidencial del Partido Republicano- lo hace para proyectar fuerza y evitar cualquier señal de vergüenza por sus circunstancias, una enfoque que refleja su manejo de crisis políticas repetidas y su talento para crear momentos dramáticos hechos para la televisión.

Ver a Trump después de una comparecencia ante el tribunal también podría impulsar a sus seguidores, a quienes el ex Presidente instó durante el fin de semana a protestar en caso de su arresto.

"Quiere ser desafiante, mostrarle al mundo que si pueden intentar hacerle esto a él, pueden hacérselo a cualquiera", dijo una persona que habló con Trump durante el fin de semana. Un portavoz de la campaña de Trump no respondió a una solicitud de comentarios.

Trump se ha sentido tanto fortalecido como enojado por la perspectiva de ser arrestado, según quienes hablaron con él. Y también ha entretenido una cierta cantidad de pensamiento mágico.

Durante décadas, según personas que trabajaron con él en la Organización Trump, el ex Mandatario, quien fue investigado penalmente por primera vez en la década de 1970, estaba claramente asustado de ser arrestado. Pasó años cultivando funcionarios que podrían tener influencia sobre las investigaciones sobre él o su empresa.

Trump ha discutido la posibilidad de que su reciente campaña de presión, una serie de ataques personales, no probados y provocativos que ha desatado contra investigadores, demócratas y republicanos, podría persuadir al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a retirarse del caso.

Esa idea, según los expertos legales, es muy poco probable, pero Trump tiene un largo historial de creer que puede manipular los eventos externos a su voluntad y, en ocasiones, lo ha logrado.

Bragg, quien fue un alto funcionario de la oficina del fiscal general de Nueva York que presentó una serie de demandas contra la Administración de Trump, ha declarado públicamente que sus decisiones legales no se verán influenciadas por la política.

Trump, por ahora, parece satisfecho con seguir su propia fórmula para las comunicaciones de crisis, un método que evita la planificación a largo plazo para obtener ganancias a corto plazo.

El ex Presidente ha enfatizado durante mucho tiempo la importancia de ganar el próximo titular prácticamente a cualquier costo y con poca consideración por lo que suceda a continuación.

El sábado por la mañana, el ex Presidente inició un frenético ciclo de noticias al anunciar en redes sociales que sería arrestado dentro de tres días. Luego, Trump visitó uno de sus campos de golf cercanos, dejando que su equipo aclarara que no tenía conocimiento directo del momento de un arresto.

Para el sábado por la tarde, Trump escapó de la controversia al volar a la ubicación exacta de otra humillación política pasada: el BOK Center en Tulsa, Oklahoma, donde una escasa multitud asistió a su primer mitin de la era de la pandemia el 20 de junio de 2020.

Esta vez, Trump no estaba parado aparte de la multitud, sino que caminaba entre ella, su traje azul oscuro y su corbata roja contrastaban con una multitud vestida principalmente con camisetas, sudaderas con capucha y camisetas deportivas para ver los campeonatos de lucha libre de la División I de la NCAA.

Charló con los luchadores después de sus combates, conoció a algunos entrenadores y entretuvo algunos cánticos breves en su honor, una actuación destinada a mostrar arrogancia y enmascarar cualquier preocupación sobre un arresto pendiente.

"Está completamente enfocado", comentó un miembro del personal, "en los luchadores".