Empatan Trump y Biden en carrera presidencial

Nueva York, Estados Unidos.- El Presidente Joe Biden y el ex Mandatario Donald Trump están empatados en la carrera presidencial cada uno con un 43 por ciento entre los votantes registrados en Estados Unidos, de acuerdo con la primera encuesta de Times/Siena del ciclo electoral de 2024 revelada este martes.

A pesar del movimiento para detener las elecciones, la decisión de la Suprema Corte de revocar el fallo que permitía el aborto y las numerosas investigaciones que enfrenta el magnate, Biden y Trump siguen empatados.

La posibilidad de que las acusaciones penales no hayan frenado las posibilidades de elección de Trump puede sorprender.

No parece ser una casualidad: las encuestas de Times/Siena del otoño pasado, que fueron precisas, también mostraron una carrera muy reñida en una posible revancha presidencial, incluida una ventaja de un punto para Trump entre los votantes registrados en la encuesta final de octubre. .

La resiliencia de Trump no es necesariamente una indicación de su fuerza. En la mayoría de los aspectos, parece ser un candidato a las elecciones generales gravemente herido.

Solo el 41 por ciento de los votantes registrados dicen tener una opinión favorable de él, mientras que la mayoría cree que cometió delitos federales graves y que su conducta después de las últimas elecciones llegó tan lejos que amenazó la democracia estadounidense.

Pero Biden muestra poca fuerza propia. Su índice de favorabilidad es solo 2 puntos más alto que el de Trump. Y a pesar de la mejora de la economía, su índice de aprobación es solo del 39 por ciento, solo 2 puntos más que en la encuesta de octubre, antes de las elecciones de mitad de periodo.

Al menos por ahora, parece incapaz de vencer a su oponente.

Los demócratas tampoco pueden asumir que la carrera volverá a tener una clara ventaja de Biden una vez que inicie la carrera.

El 14 por ciento de los votantes que no respaldaron a Biden o Trump consistía principalmente en personas que, aunque no se proporcionó como una opción en la encuesta, votarían por otra persona o simplemente no votarían si esos fueran los candidatos. Conocen a los aspirantes y simplemente no quieren a ninguno de los dos.

La encuesta sugiere que el electorado sigue profundamente dividido a lo largo de las zonas demográficas de las elecciones presidenciales de 2020, con Trump al mando de una amplia ventaja entre los votantes blancos sin título universitario, mientras que Biden lidera con una ventaja entre los votantes no blancos y los graduados universitarios blancos.

La encuesta sugiere una contienda un poco más reñida que hace cuatro años aparentemente atribuido a los modestos avances de Trump entre los votantes hombres negros, hispanos y de bajos ingresos.