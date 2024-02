En Alaska, la rara emoción del patinaje sobre hielo 'salvaje'

The New York Times / La autora, Elaine Glusac, en el lago Kenai, una masa de agua larga, profunda y zigzagueante situada a unos 160 km al sur de Anchorage

The New York Times

Nueva York.- Llevaba meses esperando cuando por fin recibí la llamada de Alaska el pasado marzo: Había hielo salvaje.

Una ventana de alta presión de aproximadamente dos semanas de tiempo frío y despejado había congelado el lago Portage, la terminación del glaciar Portage, a unos 80 km al sureste de Anchorage, y era lo bastante sólido como para patinar sobre su hielo salvaje, o natural.

"Patinar sobre hielo de primera calidad bajo un glaciar es una auténtica delicia, incluso para los habitantes de Alaska", afirma Paxson Woelber, propietario de la empresa Ermine Skate, con sede en Anchorage.

Unos meses antes, había comprado un par de patines nórdicos Ermine, unas cuchillas largas similares a los patines de velocidad que se fijan a las fijaciones de las botas de esquí de fondo. La compatibilidad permite a los esquiadores llegar al hielo a distancia, luego cambiar a las cuchillas para patinar sin cambiar de botas y, como dijo el Sr. Woelber, "sacarte de la pista".

Mientras que los patines artísticos y de hockey están diseñados para la maniobrabilidad, incluidos los cambios de dirección y los giros cerrados, los patines nórdicos están diseñados para la distancia. Las cuchillas, más largas y rápidas, requieren menos esfuerzo para propulsarse, y su estabilidad los hace más tolerantes con las condiciones naturales, como el hielo con baches o maleza.

Pero el problema del patinaje nórdico o de cualquier tipo de patinaje salvaje -que se define como al aire libre y sobre hielo formado de forma natural, independientemente del estilo de patín utilizado- es encontrar buen hielo. Los buscadores de hielo salvaje ensalzan el final del otoño y a veces la primavera por las condiciones de congelación sin nevadas, que degradan el hielo.

"Por eso es tan mágico: es efímero", dice Laura Kottlowski, ex patinadora artística de competición afincada en Golden, Colorado, a quien llamé en mi búsqueda de hielo salvaje. Los vídeos de TikTok e Instagram de sus saltos y piruetas en lagos alpinos se han hecho virales, y Kottlowski enseña su combinación de montañismo invernal y patinaje sobre hielo como Learn to Skate Outside.

Hielo salvaje 101

Llevo patinando al aire libre desde niño, sobre todo en lagos y estanques del Medio Oeste que conozco bien. Pero el tipo de naturaleza salvaje que exploran la Sra. Kottlowski y el Sr. Woelber requiere conocimientos de nivel superior sobre el hielo y el equipo de seguridad.

Preparándome para patinar en el lugar más salvaje de mi vida, pasé unas horas viendo vídeos en una clase online sobre hielo salvaje (149 $) impartida por Luc Mehl, un instructor de seguridad en aguas rápidas que creció en Alaska y cambió el esquí de travesía por el patinaje hace varios años como forma de evitar los riesgos de avalancha. Afincado en Anchorage, es conocido por su formación en seguridad sobre patines y por sus impresionantes vídeos en las redes sociales de él y otros patinadores deslizándose por remotos lagos helados.

Cuando me puse en contacto con él por teléfono para hablar de mi plan de patinaje, acababa de regresar del lago Tustumena, en la península de Kenai, donde, en un viaje nocturno, había esquiado a campo traviesa ocho millas para llegar al lago y luego había patinado unas 50 millas.

"En parte, el patinaje es tan gratificante porque no está garantizado", afirma Mehl. "Por su rareza, se siente especial".

Me aconsejó que probara mis patines Ermine en la laguna Westchester cuando llegara a Anchorage. Allí, alrededor de un tercio de los patinadores usaban cuchillas nórdicas para desplazarse por el gran óvalo de hielo limpio de nieve con largas rectas.

Acostumbrado a los patines artísticos, los modelos alargados me parecieron rápidos pero incómodos. Dominé la técnica del quitanieves de un esquiador para detenerme antes de intentar alcanzar la velocidad máxima. Las largas zancadas de lado a lado me hacían volar por el estanque, apoyándome en los bordes de las cuchillas para tomar las curvas y prepararme para el hielo más alejado.

Patinar hacia un glaciar

"Las pistas cubiertas tienen el ambiente de un Costco", dijo el Sr. Woelber mientras él, el Sr. Mehl y yo salíamos con el esponjoso perro samoyedo del Sr. Woelber, Taiga, del taller de Ermine en un modesto complejo de oficinas en el sur de Anchorage hacia el lago Portage a la mañana siguiente.

No había nada de Costco en Portage, un lago de unos ocho kilómetros de largo rodeado de montañas nevadas separadas por valles llenos de glaciares en el bosque nacional de Chugach. Bajo un sol radiante, los tramos de hielo más claros reflejaban el paisaje, con el añadido de algunos patinadores en la distancia.

Después de bajar con cuidado una ladera rocosa y pasar por encima de un poco de hielo crujiente cerca de la orilla con mis botas de esquí de fondo, me calcé las cuchillas. Luc me prestó un juego de piquetas de plástico para llevarlas como un collar y, en caso de caerme al hielo, desplegarlas y clavarlas, creando un agarre que me permitiera salir. También me proporcionó una pértiga con una punta afilada, conocida como sonda de hielo, para comprobar el hielo a medida que avanzábamos.

"Dos fuertes puñaladas desde el codo", demostró pinchando el hielo, "y sé que me aguantará".

En una escala de hielo de la A a la F, patinamos lo que mis guías estimaron que era hielo claro, negro, de grado A, con parches de grado B que tenían la textura de una piel de naranja, y unas pocas secciones de grado C de nieve helada. Las grietas mostraban profundidades de hielo de entre siete y nueve pulgadas; el Sr. Mehl explicó que cuatro pulgadas es seguro. En el centro del lago había un iceberg congelado, utilizado como tobogán de hielo por los niños de la zona.

Conectamos los tramos más suaves mientras avanzábamos en slalom hacia el glaciar, enlazando trozos de hielo impolutos que reflejaban con tanta precisión una montaña cercana que el lago parecía haber sido surfeado por una Zamboni.

Al bordear un trozo de tierra en el extremo más alejado del lago, nos enfrentamos al imponente glaciar Portage, suspendido en gigantescos bloques de color azul lechoso que se elevaban casi 10 pisos por encima del lago helado. Después de quedarnos boquiabiertos, continuamos hacia su cara sur, contemplando un nuevo tono de hielo turquesa, brillante y moteado por el sol.

Como los glaciares pueden desprenderse en cualquier época del año, no nos acercamos a más de 60 metros de la pared mientras observábamos nerviosos cómo un excursionista llegaba a la cascada de hielo, o final del glaciar, y se sacaba una serie de selfies.

En el camino de vuelta, intenté esconderme de los fuertes vientos en contra detrás de una polaina polar y me esforcé mucho más para dar zancadas. Cuando llegué a la orilla, el aparcamiento estaba abarrotado de patinadores, ciclistas y familias con trineos.

A nuestro lado, docenas de patinadores se dirigían hacia el glaciar, la mayoría con patines de hockey, pero un respetable 40% con patines nórdicos. Un novato en patinaje nórdico lo calificó de "aterrador". Su compañera había aprendido hace una década de unos amigos noruegos que, dijo, "saben cómo invernar", y lo calificó de "cambio de juego" en términos de velocidad, distancia y facilidad.

"Nunca pude hacer todos los giros", dijo riendo.

Hielo como el cristal

Al día siguiente tuvimos otro día, en términos de esquiadores, de nieve polvo, es decir, condiciones perfectas y difíciles de resistir, lo que llevó al Sr. Mehl a sugerirnos que probáramos el lago Kenai, una masa de agua larga, profunda y zigzagueante en la península de Kenai, a unos 160 km al sur de Anchorage, que, según había oído, estaba recién congelado.

Allí, bajo un glaciar colgante metido en la ladera de una montaña y más allá de las huellas de alce en la nieve que conducían a la orilla, había hielo de grado A-plus: liso como un día sin viento en el agua, con los picos circundantes reflejados en una superficie verde mar, como un espejo.

"Ayer tuvimos vistas", dijo el Sr. Mehl, igualmente emocionado por las condiciones. "¡Hoy, hielo!".

Podíamos ver aguas abiertas a unos 100 metros, pero nos mantuvimos alejados de ellas, tanteando el hielo en las grietas ocasionales. En algunas zonas, las pequeñas olas parecían congeladas en movimiento. Otras ondulaban suavemente como dunas de arena. Mientras lo explorábamos en un día tranquilo y sin viento, el lago empezó a respondernos con burbujas y eructos acuáticos que, según el Sr. Mehl, no eran amenazadores e indicaban la expansión y contracción naturales del hielo. Otras veces, grietas finas atravesaban el hielo con un zumbido como de láser y al menos una vez el lago imitó el mugido de una vaca, añadiendo una maravilla auditiva a nuestra visita.

En octubre, el Sr. Mehl empezó a publicar en las redes sociales vídeos de patinaje sobre hielo transparente y salvaje en lagos sin nieve de los alrededores de Anchorage. Pero si el lago Kenai fue mi último patinaje salvaje de 2023, al menos me deslicé hacia el atardecer sobre hielo de primera.