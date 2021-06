En la exposición canina de Westminster 2021: el sabor del momento es Wasabi

Associated Press / Wasabi Associated Press / David Fitzpatrick y Wasabi

Tarrytown, Nueva York— Wasabi, un pequinés de baja altura logrado a través de linajes para un restaurante de sushi de Michigan, ganó el premio Best in Show en el Westminster Kennel Club Dog Show este domingo, sus largos mechones ganaron en un campo que incluía un látigo recortado, un tupido perro pastor y un samoyedo blanco cegador que era el perro de exhibición mejor clasificado en el país.

Wasabi es hijo de un campeón pequinés y bisnieto de Malachy, el ganador del Best in Show 2012 que también fue criado y mostrado por el propietario y manejador de Wasabi, David Fitzpatrick.

"No pensé que los rayos caerían dos veces", dijo Fitzpatrick, quien ha estado viniendo a Westminster desde que era un niño y ha producido una serie de ganadores de grupo y campeones de circuitos de espectáculos.

La victoria de Wasabi culminó un año pandémico más inusual para Westminster y un espectáculo inusual, uno forzado a salir de sus fechas de invierno habituales en el Madison Square Garden de Nueva York para una fecha de junio en el césped verde ondulado de una finca en los suburbios del condado de Westchester.

Los perros fueron juzgados en pistas al aire libre y compitieron por los honores de grupo y Best in Show dentro de una carpa gigante con aire acondicionado. No se permitieron espectadores, pero eso hizo poco por disminuir el drama. “Fue un espectáculo para todas las edades”, dijo Patricia Craige Trotter, la jueza que eligió al ganador.

Wasabi, dijo, era un perro pequeño "que se siente como si tuviera 3 metros de altura".

Mientras comparaba sus méritos con los de su raza y sus seis rivales, Trotter dijo: "Se quedó allí como un león".

Fue criado para ser uno. Su bisabuelo fue un campeón. Su madre, Sushi, que lleva el nombre del restaurante favorito de Fitzpatrick en la isla Mackinac de Michigan, también fue una campeona pequinés. Wasabi obtuvo su nombre, dijo Fitzpatrick, cuando un amigo visitante lo presionó para que nombrara una camada de perros, una tarea que, hasta entonces, había sido dejada de lado. Bien, dijo Fitzpatrick. Salieron lanzando nombres con sabor a sushi. Jengibre. Wasabi. Este último simplemente se quedó, dijo.

Wasabi, que ahora tiene 4 años, ha experimentado un aumento repentino. Ganó su primer premio al mejor honor en un espectáculo en noviembre de 2019, y luego pasó el año pasado compitiendo 96 veces, a pesar de los límites de la pandemia y los cambios de horario. Este año, dijo Fitzpatrick, compitió en solo cuatro series de espectáculos, marcando el ritmo de Wasabi para estar listo para Westminster.

Ubicado a última hora de la noche del domingo a los pies de Fitzpatrick, junto a la cinta gigante y el cuenco plateado entregados al ganador, Wasabi tenía, como sus predecesores, el aspecto de un campeón relajado.

"Tiene ese algo especial", dijo Fitzpatrick.