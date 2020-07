En pobreza extrema, 80% en Venezuela; revela estudio

Ciudad de México

La pobreza en Venezuela sigue en aumento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, de la Universidad Católica Andrés Bello.

Al revisar por rubros, 96.2 por ciento de la población vive en pobreza total, mientras que 79.3 por ciento vive en la línea de pobreza extrema, esto indica que no cuenta con los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica.

"El aumento de la pobreza en Venezuela no se trata de un problema de desigualdad, se trata de un problema de la caída abrupta del producto, es decir, no hay riqueza que repartir, no hay bienestar que disfrutar”, declaró el sociólogo Luis Pedro España, durante una videoconferencia para presentar la encuesta.

El aumento responde a una contracción del Producto Interno Bruto de alrededor del 70 por ciento, junto con la hiperinflación que golpea al país desde finales de 2017.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que el país podría sufrir este año una contracción económica de 20 por ciento, más del doble de la recesión que sufrirá la mayoría de los países de la región. Además, podría alcanzar una inflación de 15 mil por ciento, según el FMI.

Al medir cinco dimensiones que abarcan además de los ingresos otras variables relacionadas con el empleo, la educación, las condiciones de la vivienda y los servicios públicos, se estima que 65 por ciento de los hogares carece de alguno de estos servicios fundamentales.

"Los niveles de pobreza y desigualdad nos han ubicado en posiciones inimaginables en otro tiempo en el contexto de América Latina y del Mundo”, detalló el documento.

Entre tanto, la evaluación comparada que se hace de la pobreza medida por el ingreso de 1.9 dólares al día por persona, Venezuela está por encima de Haití y el resto de los países del continente americano.

En el caso de los niños, la situación se agrava debido a que 30 por ciento de los menores de cinco años presenta desnutrición crónica y ocho por ciento, desnutrición global por indicador peso/edad, refirió el estudio.

"Los niveles nutricionales de los niños menores de cinco años se comparan con los de los países más pobres del mundo’’, agregó España durante su presentación.

El experto reconoció que en el caso de la desnutrición crónica Venezuela no se compara con ningún país del continente, y se parece más a naciones como Nigeria o Camerún.

"Nunca había existido en Venezuela este nivel de pobreza”, afirmó España.

Fuente: www.excelsior.com.mx