Encabeza mexicano a obispos de EU

Washington.- El arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, un inmigrante mexicano, fue elegido el martes por mayoría abrumadora presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, siendo el primer hispano en ocupar tal cargo.

Gómez, de 67 años, fue vicepresidente de la conferencia durante los últimos tres años. Conservador pragmático en materia religiosa, respalda una política migratoria humanitaria que ofrezca una vía a la ciudadanía para muchos de quienes residen ilegalmente en Estados Unidos.

En agosto, cuando un hombre con odio hacia los mexicanos mató a 22 personas en un Walmart en El Paso, Texas, Gómez condenó enérgicamente el racismo, recordando en su declaración que el español se hablaba en Norteamérica antes que el inglés.

Gómez reemplaza al cardenal Daniel DiNardo, arzobispo de Galveston-Houston, cuya presidencia fue opacada por la crisis sobre los abusos sexuales cometidos por curas.

Tras la elección de Gómez, los obispos eligieron al arzobispo de Detroit Allen Vigneron, de 71 años, como nuevo vicepresidente lo que significa que según la tradición, será presidente en tres años.

Al igual que Gómez, Vigneron ha criticado las políticas estadounidenses hacia los inmigrantes, pero en cuestiones religiosas es un férreo conservador.

Gómez nació en Monterrey, México, y estudió teología en la Universidad de Navarra en España. Fue ordenado cura del Opus Dei en 1978 y trabajó en la zona de Galveston-Houston y en Denver antes de ser nombrado arzobispo de San Antonio en el 2004. Fue designado arzobispo de Los Ángeles en el 2011.

"El arzobispo Gómez es un pastor modesto con una voz enérgica en defensa de inmigrantes", declaró John Gehring, director de programas católicos de Faith in Public Life, una agrupación religiosa en Washington.

"El primer hispano en ser presidente de la Conferencia de Obispos en una era en que la administración Trump está atacando a los inmigrantes no se inhibirá de denunciar el racismo y el nativismo".

Los obispos católicos, que el miércoles concluyen su conferencia, se disponen a redactar una guía para los curas hispanos en los próximos años.

Si bien los hispanos comprenden el 37 por ciento de los católicos en Estados Unidos, ya no son en su mayoría católicos, según el Centro de Investigaciones Pew. El 47 por ciento de ellos se consideran católicos, comparado con 57 por ciento en el 2009, según el centro.