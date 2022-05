Encara Beto O'Rourke a Abbott por masacre en escuela

Reforma Reforma

Texas.- Beto O'Rourke, candidato demócrata a la Gubernatura de Texas, interrumpió la conferencia de prensa del Gobernador Greg Abbott, un día después de que 21 personas fueron asesinadas en un tiroteo masivo en una escuela primaria de Uvalde.

Mientras Abbott, republicano, pasaba el micrófono a su vicegobernador, O'Rourke se acercó al escenario de la escuela.

"El siguiente tiroteo es ahora mismo y no están haciendo nada", dijo el ex congresista demócrata.

"Esto es totalmente predecible".

Entonces se produjo un tira y afloja, con el Senador republicano Ted Cruz quien le exigió a O'Rourke varias veces sentarse, y el Vicegobernador Dan Patrick diciéndole que es una desgracia.

O'Rourke, quien ha expresado abiertamente la necesidad de control de armas, continuó gritando mientras lo escoltaban fuera del auditorio de Uvalde. Sus comentarios no era posible escucharlos en las transmisiones en vivo de redes sociales.

"El momento para detener Uvalde fue justo después de Sandy Hook. Después de Santa Fe High. Después de El Paso. En cambio, Abbott facilitó el porte de armas en público. El momento de detener la siguiente matanza es ahora", tuiteó anoche el demócrata haciendo referencia a masacres anteriores.

Tras ser sacado del auditorio, O'Rourke habló con los medios en inglés y en español y criticó a Abbott por no apoyar las leyes de bandera roja, las leyes de almacenamiento de armas y una prohibición total de los AR-15 y AK-47.

"Este joven de 18 años, quien apenas cumplió 18 años, compró un AR-15 y la llevó a una escuela primaria y disparó a niños en la cara y los mató", gritó el candidato demócrata.

"¿Por qué dejamos que pase esto en este país? ¿Por qué pasa esto en este estado? Año tras año, ciudad tras ciudad".

Como aspirante a la candidatura demócrata a la Presidencia en 2020, O'Rourke defendió en su campaña el control de armas.

"Sí, te vamos a quitar tu AR-15, tu AK-47", dijo en un debate.

Mientras tanto, Abbott, cuando fue candidato a la Gubernatura, impulsó la compra de armas.

"Estoy AVERGONZADO: Texas #2 en la nación por nuevas compras de armas, detrás de CALIFORNIA. Subamos el ritmo, tejanos. @NRA", escribió en un tuit en 2015.

Ayer también O'Rourke exhortó a Abbott no sólo a no asistir a una convención de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) este fin de semana a la que también acudirán Cruz y el ex Presidente Donald Trump, sino que le pidió exigirles que no se lleve a cabo en Texas.

"Gobernador Abbott, si tiene algo de decencia, se retirará de inmediato de la convención de la NRA este fin de semana, e instará a que la celebren en cualquier lugar menos en Texas", escribió en Twitter.