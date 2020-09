Encuentra tribunal federal que FBI no cumple con reglas de privacidad

Tomada de internet

Estados Unidos— El principal tribunal federal, que supervisa la vigilancia de seguridad nacional, encontró que el FBI habitualmente no cumplía con las reglas destinadas a proteger la privacidad de los estadounidenses mientras buscaba en los correos electrónicos que se recopilaron sin una orden judicial, según un fallo de diciembre desclasificado el pasado viernes, publicó CNN.

A pesar de identificar "violaciones generalizadas" por parte de los analistas que realizan estas búsquedas, un juez aún aprobó el programa de vigilancia sin orden judicial por un año más, indicó el fallo.

El fallo, que se describió en un documento de 83 páginas, era parte del proceso de certificación regular para el uso de técnicas de vigilancia habilitadas por la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), incluido el programa de vigilancia sin orden judicial que permite el gobierno de los Estados Unidos recopilar correos electrónicos y llamadas telefónicas de no ciudadanos en el extranjero, incluso cuando se están comunicando con estadounidenses.

El fallo redactado se publicó el viernes en un sitio web administrado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. The New York Times informó por primera vez sobre el contenido del fallo.

El trabajo del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera es mayormente secreto porque gran parte del tema que trata es altamente clasificado.

Si bien el juez James Boasberg, quien es el juez que preside el tribunal de vigilancia, volvió a aprobar el programa, también emitió una reprimenda mordaz al FBI, escribiendo que "todavía parece haber violaciones generalizadas del estándar de consulta".

Las violaciones identificadas por el tribunal de vigilancia se referían a búsquedas indebidas de información sobre estadounidenses que hizo el FBI a partir de la base de datos compuesta de inteligencia recopilada a través de la vigilancia 702. Si bien esta vigilancia está dirigida solo a ciudadanos extranjeros, los nombres y las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses y los que viven en los Estados Unidos a menudo se incluyen en el contenido interceptado, lo que genera preocupaciones de los defensores de las libertades civiles.

El tribunal también dijo que el FBI reveló que algunos de sus analistas violaron las reglas que supuestamente protegen la información sobre personas en Estados Unidos para que no se use en investigaciones criminales que no se relacionan con la seguridad nacional. La ley requiere que el FBI solicite el permiso del tribunal de vigilancia para acceder a dichos datos, pero el FBI nunca ha solicitado una orden judicial de ese tipo según el fallo.

En cambio, debido a la forma en que está diseñado el sistema informático del FBI, parte de la información protegida se muestra en pantalla. En algunos casos, los analistas del FBI tomaron medidas activas para acceder a información restringida, según el fallo. Y el tribunal determinó que la oficina no reveló las violaciones de manera oportuna.