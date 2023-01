Encuentran más documentos clasificados en casa de Biden

Washington DC, EU.- Los asistentes del Presidente Joe Biden encontraron documentos adicionales de información clasificada en su casa de Delaware esta semana, informó este sábado la Casa Blanca.

Las páginas adicionales, dijo una persona con conocimiento directo del asunto, fueron descubiertas horas después de un comunicado de la Casa Blanca el jueves que citaba solo una que había aparecido en un área de almacenamiento adyacente al garaje de su casa en Wilmington.

Los empleados del Departamento de Justicia fueron a recuperar esos documentos, que los ayudantes de Biden habían descubierto la noche anterior.

La revelación se produjo cuando los abogados del Presidente brindaron nuevos detalles sobre su descubrimiento en los últimos dos meses de materiales clasificados de su época como Vicepresidente en su casa y una oficina que usó antes de comenzar su campaña de 2020.

El Fiscal General Merrick Garland nombró a un abogado especial esta semana para investigar el manejo de materiales clasificados por parte de Biden.

También defendieron su decisión de no ser totalmente comunicativos sobre el asunto. La Casa Blanca ha sido criticada por sus revelaciones públicas, incluido por qué no reveló los descubrimientos mucho antes y por qué, cuando reconoció el lunes que se habían encontrado algunos archivos clasificados en la oficina de Biden el 2 de noviembre, no indicó que se habían encontrado más en su casa al mes siguiente.