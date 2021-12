Enfrentan escuelas de Texas batalla sobre libros de raza y género

The New York Times

Nueva York.- A fines de septiembre, Carrie Damon, bibliotecaria de la escuela secundaria, celebró la "Semana de los libros prohibidos", un evento anual de libertad de expresión, con sus estudiantes hispanos de clase trabajadora hablando de la belleza y el poder subversivo de la literatura.

Unas semanas más tarde, el representante estatal Matt Krause, un republicano, envió por correo electrónico una lista de 850 libros a los superintendentes, una mezcla de novelas de medio siglo, "Las confesiones de Nat Turner" de William Styron, y obras de Ta-Nehisi Coates y Margaret Atwood, así como novedosos libros para jóvenes adultos que tratan sobre la identidad sexual. ¿Están estas obras, preguntó, en los estantes de su biblioteca?

El motivo de Krause no estaba claro, pero la noche siguiente, en una reunión de la junta escolar en San Antonio, los padres acusaron a un bibliotecario de envenenar las mentes jóvenes.

Días después, una secretaria se acercó sigilosamente a Damon y le preguntó si las bibliotecas del distrito tenían pornografía.

"'No, no, cariño, no compramos pornografía'", respondió Damon.

Ella suspiró. "No necesito que mi presión arterial se vuelva loca preocupándome por terminar en el radar de un político".

Texas está en llamas con feroces batallas por la educación, la raza y el género. Lo que comenzó como un debate sobre el plan de estudios sociales y los estudios críticos de la raza, una teoría académica sobre cómo el racismo sistémico ingresa a los poros de la sociedad, se ha convertido en algo más amplio y profundo, sin dejar de ser un esfuerzo por restringir e incluso prohibir los libros, incluidos los clásicos de la literatura de Estados Unidos.

En junio, y nuevamente en las últimas semanas, los legisladores de Texas aprobaron una ley que determina cómo los maestros abordan la instrucción en relación con la raza y el género. Y el gobernador Greg Abbott, un republicano con ambiciones presidenciales, apuntó a los estantes de las bibliotecas escolares y ordenó a los funcionarios de educación que investigaran "la actividad delictiva en nuestras escuelas públicas que involucre la disponibilidad de pornografía".

"Los padres están legítimamente enojados", escribió en una carta separada. Tienen "derecho a proteger a sus hijos del contenido obsceno".

Tal trastorno sorprende a pocos. Las escuelas públicas son el lugar donde una sociedad transmite valores y creencias, y este tiempo tenso y profundamente dividido ha vuelto a convertir la educación pública en un caldero.

“La educación no está por encima de la batalla; es la batalla”, dijo Robert Pondiscio, exprofesor y miembro principal del American Enterprise Institute, un grupo de políticas públicas. "Es ingenuo pensar de otra manera".

En Texas, los pizarrones conservadores han reclamado mayorías en las juntas escolares en grandes distritos suburbanos, incluidos Southlake, cerca de Dallas, y Cypress-Fairbanks, cerca de Houston.

En Colleyville, un suburbio tony cerca de Dallas, un director afroamericano dimitió, acusado de sancionar la enseñanza de la teoría crítica de la raza. En otros lugares, se han retirado libros de los estantes de las bibliotecas y se han cancelado las charlas de escritores galardonados. No está claro cómo terminará esto.