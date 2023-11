Entran fuerzas israelíes a hospital al-Shifa en Gaza

/ Palestinos heridos por bombardeos israelíes esperan recibir atención médica en el hospital al-Shifa

Gaza, Franja de Gaza.- El Ejército israelí anunció a primera hora del miércoles, tiempo local, que está realizando una operación "selectiva" dentro del hospital al-Shifa, el más importante de la Franja de Gaza, donde aseguran que el movimiento islamista Hamas oculta una posición de mando.

"Con base en la información de inteligencia y en la necesidad operativa, las fuerzas de defensa israelíes realizan una operación selectiva y de precisión contra Hamas en un sector específico del hospital al-Shifa", declaró el Ejército en un comunicado.

Los hospitales y los pacientes que se encuentran en su interior deben ser protegidos, dijo la Casa Blanca cuando se le preguntó por la operación israelí.

"No entraremos en detalle sobre una operación militar israelí en curso. Como hemos dicho, no respaldamos atacar un hospital desde el aire y no queremos ver disparos en un hospital donde gente inocente, desamparada y enferma trata de recibir cuidados médicos (...) Hospitales y pacientes deben ser protegidos", declaró un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

En tanto, Hamas acusó al Presidente estadounidense, Joe Biden, de ser "plenamente" responsable de la operación israelí en marcha dentro del hospital al-Shifa.

"Consideramos a la ocupación (nombre dado por Hamas a Israel) y al Presidente Biden plenamente responsables del asalto al complejo médico de al-Shifa", dijo Hamas en un comunicado en árabe.