Entrega EU a México propuestas para T-MEC

Washington DC, EU.- El Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, entregó este miércoles al Gobierno de México una serie de propuestas que podrían hacer avanzar el proceso de ratificación entre los demócratas del Capitolio el nuevo acuerdo comercial de México, EU y Canadá (T-MEC).

Durante una reunión de más de tres horas en su oficina en Washington, Lighthizer entregó las propuestas al Subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade, quien confirmó haber recibido documentos específicos que el Gobierno de México deberá todavía revisar

"Ahorita ya estuvimos platicando las propuestas y pues todo parece estar yendo en la dirección correcta", dijo Seade al salir de la oficina de Lighthizer a donde tiene planeado regresar por la tarde.

Desde junio, Lighthizer mantuvo reuniones con la mayoría demócrata en la Cámara Baja bajo la supervisión de la Presidenta de ese cuerpo, Nancy Pelosi, sobre temas de preocupación: asuntos laborales, ambientales, un mecanismo de cumplimiento de las reglas y medicamentos biológicos.

"(Son) propuestas concretas, sí. Ya las tengo conmigo, las tengo que estudiar con cuidado. Todas son cosas que ya hemos discutido para adelante y atrás, para arriba y para abajo. Pero tengo que verlas con cuidado", dijo Seade tras la reunión en cuya última parte estuvo la Embajadora Martha Bárcena.

Seade comentó que podría haber una reunión esta misma semana con la encargada canadiense de la negociación del T-MEC, Chrysthia Freeland, con quien Seade y Lighthizer hablaron vía telefónica durante la sesión de esta mañana.

"Hay progreso a todo lo ancho de temas que se han discutido entre USTR (Representante Comercial de EU) y los demócratas. Estamos revisando. Tienen unas ideas muy creativas que son satisfactorias sobre los temas. Cada uno de los temas por los que perdería el sueño están fuera", dijo.

Hasta el momento, Lighthizer ha evitado presentar ante la Cámara Baja el texto del T-MEC hasta no asegurar tener el aval de la líder Pelosi de que los temas de preocupación han sido resueltos y que el acuerdo será sometido a un voto, por lo que la revisión que haga México de las propuestas es clave.

Los demócratas han insistido que no aceptarían el texto de un acuerdo que no incluya un mecanismo de cumplimiento de las normas laborales efectivos, esto a pesar de que el T-MEC incluye ya los temas laborales en el cuerpo central del acuerdo y de que México avaló una histórica reforma laboral.

Sin que se conozcan los detalles de las pláticas, algunos legisladores demócratas han propuesto informalmente establecer en el T-MEC inspecciones de las condiciones laborales en las plantas mexicanas con la penalidad de que pudieran detener exportaciones de demostrar violaciones.

Hasta el momento y sin conocer la naturaleza de las propuestas, es poco claro que ocurriría dado que el Senado mexicano ya avaló el acuerdo a mediados de año por lo que cambios al texto serían difíciles, pero algunos expertos no descartan incluirse adendos que pudieran ser puestos a votación.