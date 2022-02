Entregan en puente fronterizo a esposa de exfuncionario buscada por supuesto enriquecimiento ilícito

cortesía

EL PASO, Texas — La Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) retiró el miércoles a un fugitivo extranjero no ciudadano que se encontraba ilegalmente en México por malversación de fondos con agravantes, informaron por medio de su portal de internet.

El 16 de febrero, la ciudadana mexicana Karen Fabiola Cárdenas Lerma, de 32 años, fue trasladada de Estados Unidos a México en el límite internacional sobre el puente de la calle Stanton, donde fue entregada a las autoridades mexicanas.

Fue desde el 3 de abril de 2019, cuando Cárdenas Lerma ingresó por última vez a los Estados Unidos a través del puerto de entrada de Santa Teresa (Nuevo México) con una visa de no inmigrante. El 10 de enero de 2022, los oficiales de ICE arrestaron a Cárdenas, quien no cumplió con las condiciones del estatus de no inmigrante bajo el cual ingresó a los Estados Unidos.

Según una orden de arresto mexicana activa, en 2015 y 2016 cooperó con su esposo, Christian Arturo Rocha Trejo, quien era subdirector de recursos humanos de los Servicios de Salud de Chihuahua, y otros para emitir cheques del gobierno del Estado de Chihuahua por más de 2 millones de pesos, o unos $100,000, fondos que desviaron para su beneficio.