Enviará EU más agentes a frontera

Washington, EU.- La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) planifica el envío de cientos de sus agentes a la frontera con México debido al creciente flujo de inmigrantes indocumentados, informó este miércoles la cadena de televisión CNN.

El medio, que dijo haber obtenido comunicaciones internas de la TSA al respecto, aseguró que las instrucciones de la medida hacen referencia a la "necesidad inmediata" de enviar a este personal y reconocen que generará "algunos riesgos" por la transferencia de personal asignado a la seguridad de la aviación.

El plan, según CNN, involucra a 175 agentes policiales y 400 empleados de la sección de operaciones de seguridad. En principio, esta misión no comprende al personal uniformado que inspecciona a pasajeros en los aeropuertos.

"Hay ahora una necesidad inmediata de más ayuda de la TSA en la frontera suroeste", escribió Gary Renfrow, un funcionario de alta jerarquía en la agencia citado por la cadena de televisión.

"La TSA ha comprometido el apoyo de 400 empleados que serán enviados en grupos de forma similar a lo hecho en casos de huracanes en el pasado", rezan los citados documentos.

El 15 de febrero, el Presidente estadounidense, Donald Trump, declaró una emergencia nacional en la frontera sur, lo cual le permite usar poderes ejecutivos especiales para el empleo de las fuerzas armadas y el uso de fondos asignados a otros programas en el presupuesto.

Los arrestos de migrantes indocumentados en la frontera con México batieron un récord en abril, al alcanzar las 98 mil 977 detenciones, el mayor número de los últimos seis meses.

Con los arrestos de abril, ya son 460 mil 294 los inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera mexicana desde el inicio del presente año fiscal 2019, que comenzó en octubre pasado.

La mayoría de estos migrantes se presenta a las autoridades y solicita asilo citando la situación de violencia en sus países.

El lunes pasado, 62 ex funcionarios de Gobierno, incluidos los ex Secretarios de Estado Madeleine Albright y John Kerry, se sumaron a una demanda ante los tribunales iniciada por 16 estados contra el Gobierno de Trump, en al que se cuestiona la legalidad de la declaración de emergencia nacional en la frontera con México.

En su testimonio, los ex funcionarios afirmaron que no hay base factual para la declaración de una emergencia nacional con el propósito de eludir el proceso de asignación y reasignación de miles de millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera sur.