Era ex empleado de almacén de FedEx tirador de Indianápolis

Indianapolis, EU.- El sospechoso de matar a ocho personas en un almacén de FedEx en Indianápolis era un ex empleado de la compañía, pero aún había detalles de por qué disparó.

Bonny Harrison, una vocera de FedEx, confirmó que el tirador, que presuntamente se suicido tras el ataque, "era un ex empleado de las instalaciones". Dijo que la empresa estaba cooperando con las autoridades pero que no podían especular sobre el motivo del ataque.

Dos funcionarios de Policía, que hablaron a la AP a condición de anonimato, identificaron al tirador como Brandon Scott Hole, de 19 años y originario de Indiana. FedEx no reveló el nombre. Los investigadores registraron una casa en Indianápolis relacionada con Hole e incautaron evidencia, inclyendo computadoras y otros dispositivos electrónicos.

Al menos cinco personas fueron hospitalizadas tras el tiroteo del jueves por la noche, una de las cuales una tenía un pronóstico grave, informó la vocera de la policía de la ciudad, Genae Cook. Otros dos heridos recibieron el alta tras ser atendidos en la escena de la balacera, añadió Cook.

FedEx dijo que entre los muertos había personas que trabajaban para la empresa.

Un testigo dijo que estaba trabajando dentro del edificio cuando escuchó varios disparos en sucesión rápida.

"Vi salir a un hombre con un rifle en la mano y empezando a disparar y gritando cosas que no pude entender", dijo Levi Miller a la estación WTHR-TV.

"Lo que acabé haciendo fue agacharme para asegurarme de que no me viera, porque pensé que me vería y que me dispararía".

Este fue el más reciente de una serie de tiroteos graves registrados en el país en los últimos meses. El mes pasado, ocho personas fueron asesinadas en locales de masajes en la zona metropolitana de Atlanta y otras 10 murieron en una balacera en un supermercado en Boulder, Colorado.

Este fue el tercer tiroteo colectivo del año en Indianápolis. Cinco personas, una de ellas una mujer embarazada, murieron por disparos en enero y un hombre fue acusado de matar a tres adultos y a un menor antes de secuestrar a su hija durante una discusión en una casa en marzo.

El agresor no ha sido identificado y los investigadores estaban realizando entrevistas y recopilando información. Según Cook, es demasiado pronto para determinar si el responsable trabajaba en las instalaciones.

Cook dijo que "la información preliminar de las pruebas en el lugar" indicaba que el agresor se suicidó. "Todavía estamos tratando de determinar la razón exacta y la causa de este incidente", afirmó la portavoz.