Era hora de terminar guerra en Afganistán: Biden

Reforma

Washington.- El Presidente estadounidense, Joe Biden, defendió su decisión de sacar a las tropas estadounidenses de Afganistán y su manejo de la retirada del país ante la toma de poder de los talibanes.

El Mandatario realizó un mensaje a la nación sobre la salida de las últimas fuerzas militares del país después de 20 años.

"Era tiempo de terminar esta guerra", aseguró. "La obligación fundamental de un Presidente, en mi opinión, es defender y proteger a Estados Unidos, no contra amenazas de 2001, sino contra las amenazas de 2021 y mañana".

Biden afirmó que la guerra contra el terrorismo se ha transformado y el Estado Islámico se ha expandido por otros países.

"A aquellos que buscan hacernos daño, que busquen realizar actos de terrorismo contra nosotros o nuestros aliados, sepan esto: Estados Unidos no descansará, no olvidaremos y no perdonaremos".

"Mantendremos la guerra contra el terrorismo en Afganistán y otros países, pero no necesitamos pelear una guerra en el terreno".

También amenazó de nuevo a la rama del Estado Islámico conocida como ISIS-K que atacó el aeropuerto de Kabul la semana pasada: "No hemos terminado con ustedes".

Las declaraciones del Presidente se producen casi 20 años después de que Estados Unidos expulsó a los talibanes del poder a raíz de los ataques del 11 de septiembre, y solo un día después de que las últimas tropas y diplomáticos estadounidenses abandonaran el país, que nuevamente está bajo el Gobierno de los talibanes.

Biden explicó que la fecha de 1 de mayo que fue pactada por la Administración de Trump con los talibanes y él restrasó la fecha original.

"El 31 de agosto no fue una fecha arbitraria, fue decidida para salvar vidas", justificó el mandatario.

"Esa era la decisión: salir o escalar (la guerra)", afirmó Biden, quien dijo que no había ningún interés nacional en pasar una tercera década de guerra en Afganistán. "No iba a extender esta guerra interminable y no iba a extender esta salida interminable".

Biden informó que cientos de ciudadanos estadounidenses están en Afganistán, y muchos de ellos son ciudadanos duales y aún quieren permanecer, pero hay algunos que no.

"No hay fecha límite", afirmó. "Nos mantenemos comprometidos a sacarlos si es que quieren salir".

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos evacuaron a más de 124 mil personas, según la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

El mandatario aseguró que la evacuación de estadounidenses de Kabul fue una operación peligrosa, pero que no podría haberse hecho de una manera distinta.

"Tomo responsabilidad por la decisión", dijo Biden. "No hay una evacuación al final de una guerra que no se enfrentaría a las complejidades que nos enfrentamos. Ninguna".

Biden deliberadamente no anunció la noticia el lunes de que el último avión de transporte que transportaba a las fuerzas estadounidenses había salido de Afganistán, dejando eso en su lugar a los funcionarios del Pentágono que informaron a los periodistas después de que el avión abandonó el espacio aéreo afgano.

El domingo se negó a responder una pregunta sobre Afganistán de un periodista luego de su viaje a la Base de la Fuerza Aérea de Dover, en Delaware, para presenciar el traslado de los restos de 13 militares estadounidenses muertos en un ataque en el aeropuerto de Kabul la semana pasada, las últimas bajas estadounidenses de la guerra.