'Era un héroe': despiden a guardia que confrontó a atacante

Nueva York, Estados Unidos.- Aaron Salter, un oficial de Policía retirado, trabajaba como guardia de seguridad en en el supermercado Tops de Buffalo el sábado cuando un hombre armado abrió fuego en el estacionamiento de la tienda, disparó a cuatro personas y mató a tres.

Cuando el tirador entró en la tienda, Salter lo enfrentó.

"Siempre supe que mi papá era valiente", dijo su hijo, Aaron Salter III, de 29 años. "Era un héroe".

Salter y el tirador, identificado ahora como Payton Gendron, de 18 años, intercambiaron disparos, pero el pistolero llevaba un chaleco antibalas pesado y la bala rebotó, dijo Mark Poloncarz, ejecutivo del condado de Erie, en un velorio cerca de la tienda este domingo, donde identificó a Salter como el guardia.

Gendron disparó fatalmente a Salter y luego mató a otras seis personas en la tienda.

"Es un verdadero héroe, y no sabemos lo que evitó. Podría haber habido más víctimas si no fuera por sus acciones", dijo Joseph Gramaglia, el Comisionado de Policía de Buffalo, sobre Salter, a "This Week" de ABC.

Salter, de 55 años, pasó décadas como oficial en el Departamento de Policía de Buffalo antes de jubilarse y tomar un trabajo como guardia de seguridad en la franquicia de Tops, contó su hijo.

"Estuvo en la fuerza policial durante 30 años y nunca sucedió nada como esto", dijo. "Él solo estaba haciendo un trabajo de seguridad, y ese tipo tuvo que entrar ahí y tomar todas estas vidas inocentes sin ninguna razón".

Durante su carrera en el Departamento de Policía, Salter apareció varias veces en las noticias. En una ocasión, él y un colega persiguieron a un pirómano, informó Buffalo News.

En un caso separado publicado por el mismo periódico, Salter se enfrentó con un sospechoso de robo que estaba armado con una escopeta.

El ex policía era el clásico "tipo de los autos", relató su hijo. Cuando se jubiló en 2018, compró un Coupe DeVille Cadillac de 1967, que arreglaba, pulía y limpiaba en su tiempo libre.

"Me dijo que algún día sería mío", dijo su hijo, "pero yo no quería que fuera así".

Salter y su esposa también tenían una casa rodante, que usaban para llevar a su familia de viaje. Tuvieron tres hijos, incluyendo una hija adoptiva.

Aaron Salter III dijo que antes del ataque tenía planeado ir a la casa de sus padres este domingo para ayudar a su padre a instalar un invernadero para su madre.

"Me dijo que me iba a llamar hoy para decirme si debía venir o no", dijo. "Y ahora estamos aquí".

Poloncarz, del condado Erie, dijo que las familias de las 10 víctimas habían sido notificadas y que se espera que sus nombres se publiquen oficialmente mañana.