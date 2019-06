Es demente para EU; en México lo premian

Ciudad de México.- Para el fiscal de California, Xavier Becerra, el líder de la Iglesia La Luz del Mundo es un "enfermo" y "demente" por las acusaciones de delitos sexuales, pero en Jalisco, Naasón Joaquín García ha sido homenajeado en varias ocasiones.

De hecho, el Pleno del Ayuntamiento tapatío aprobó entregarle una medalla por su destacada labor humanitaria y altruista en el Municipio.

El decreto, publicado en la Gaceta Municipal el 17 de mayo, fue avalado por todos los regidores; la Edil Rocío Aguilar forma parte de esa Iglesia.

Sin embargo, tras darse a conocer la detención el martes de Naasón en Estados Unidos acusado de 26 delitos, entre ellos de violación a menores, pornografía infantil, se decidió suspender la entrega del reconocimiento.

Pero el Ayuntamiento no fue el único. El Congreso de la Unión entregó, en días pasados, dos reconocimientos.

El primero lo signaron 35 diputados representantes de las 32 entidades del País y se le entregó luego del concierto en Bellas Artes como homenaje por sus 50 años.

El otro galardón lo entregaron 18 diputados federales de Jalisco como reconocimiento a su labor a favor de la educación; fue a propuesta de la legisladora Kehila Kú, integrante de la Iglesia La Luz del Mundo.

Además de Joaquín García, las autoridades estadounidenses detuvieron a Alondra Ocampo y a Susana Medina Oaxaca, mientras que una orden de arresto se liberó contra Azalea Rangel, todas ellas integrantes de la congregación en Los Ángeles.

A los cuatro se les acusa de presuntamente coaccionar a cuatro mujeres para realizar actos sexuales.

Ayer, en conferencia de prensa en Los Ángeles, el fiscal Xavier Becerra reveló que hay tres menores de edad entre las presuntas víctimas.

"Creo que es más que una persona enferma, esto es un demente, cómo más se puede explicar algo como esto", indicó el funcionario estadounidense, quien llamó a otras víctimas a denunciar abusos del líder religioso.

"Sería difícil de creer que, con base en la información que estamos recabando, sólo se trate de estas cuatro personas", manifestó.

Los detenidos comparecieron por primera vez el miércoles en una corte de Los Ángeles pero no presentaron su declaración formal.

La fianza de Joaquín García, dijo Becerra, fue duplicada a 50 millones de dólares luego de que la Fiscalía presentó evidencias referentes a que él podría huir de Estados Unidos.

Según las autoridades californianas, el exministro en Los Ángeles y otras partes del sur de California antes de convertirse en el líder de la congregación, forzó a las víctimas a realizar actos sexuales con él diciéndoles que rehusarse a su solicitud sería ir contra Dios.

Becerra indicó que la investigación comenzó a partir de una pista que les llegó a través de una página web que buscaba a víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes.

Pide Alfaro indagatoria a fondo

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lamentó las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos el líder religioso de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, y pidió una indagatoria a fondo y aplicar todo el peso de la ley si se comprueba que cometió un delito.

García fue arrestado el martes en Estados Unidos, acusado de 26 cargos, entre ellos violación a menores, tráfico de personas y producción de pornografía infantil.

"Lo que yo espero es que se llegue a fondo en la investigación, que si se cometieron estos delitos se asuma las consecuencias de sus actos", dijo Alfaro.

"Yo creo que es un golpe duro para la Iglesia, como cualquier acto de abuso de un líder de alguna iglesia, lastima a quienes comparten esa fe. Esperamos que se esclarezcan las cosas y que, insisto, si se cometió un delito se aplique todo el peso de la ley".

El gobernador señaló que tras conocer lo ocurrido con García en Estados Unidos, pidió a la Fiscalía estatal revisar si había algún procedimiento en su contra, pero nada se encontró hasta el miércoles.

"No teníamos ningún antecedente en la Fiscalía del Estado, cuando menos registrado; momentos difíciles como estos es muy fácil simplemente deslindarse, al final de cuentas lo que yo puedo decir es que el señor Naasón encabezaba una iglesia que se fundó en Guadalajara (), que tiene mi respeto y solidaridad", declaró el mandatario.