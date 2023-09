Está Guadalupe Pineda orgullosa de sus pasos

CDMX.- De los 50 años de trayectoria que está por conmemorar, Guadalupe Pineda se siente orgullosa de absolutamente todos, pues ha cantado lo que ha querido y se ha mantenido congruente con su pasión.

Lograrlo, recuerda, no fue sencillo, y como ejemplo señala que grabar su primer disco le tomó 10 años, pues se topó con montones de negativas en cada cita que tuvo para presentar un casete con su música.

"Una disquera me dijo: 'Qué bonita voz, pero no queremos que cantes trova cubana, las canciones de protesta aquí no tienen nada que ver. Aquí de lo que se trata es que te pintamos el pelo rubiecito, te pones una minifaldita y cantas estas'", relató la cantante, en entrevista.

Al recordar esa etapa de su juventud, la intérprete de "Coincidir" sonríe; no ve aquellas experiencias con pena, sino que prefiere tomar las negativas y los obstáculos como peldaños que la llevaron a crecer como artista y la volvieron una guerrera, lista para todo.

"Rechacé oportunidades porque yo creía en lo mío. Tuve otras invitaciones, de buena fe, de cambiar de género para pegar. No, Guadalupe seguía insistiendo con mucha perseverancia, aunque cuando empezaba me dedicaba a hacer giras donde te mandaban en camión de línea, te quedabas en hotelitos y te pagaban tres pesos.

"Esa jovencita se fue dejando escuchar cada vez más. Me empecé a hacer más o menos conocida en un ámbito cultural, y luego hubo una disquera que me firmó, pero me enlataron un año porque era la época de los grupos. Fue otro año de mi vida perdido hasta que hicimos mi disco, en 1984, y la vida me regaló todo lo que vino después", compartió.

Durante su carrera, Pineda ha podido darse el gusto de generar materiales temáticos con temas icónicos de Armando Manzanero, así como de entonar himnos de José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, lo cual se une a sus clásicos, como "Yolanda (Te Amo)", que le dio Pablo Milanés.

La cantante ofrecerá una muestra de todo lo que la integra musicalmente este 30 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en un concierto donde quiere brindar tantos temas como sea posible para reflejar su viaje como cantante.

"La vida misma me ha dado la indicación y la enseñanza de que hoy es el momento de que hay que cantar, hay que entregarlo todo. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos".

Si bien está profundamente enraizada con la música latinoamericana, Pineda se considera multifacética, pues, además de interpretar trova, rancheras y boleros, tuvo un disco cercano al jazz y otro de ópera. Está lejos de encasillarse.

En su espectáculo añadirá un segmento dedicado a mujeres que admira, como Edith Piaf, Ema Elena Valdelamar y, por supuesto, agradecer a la vida con Violeta Parra.

"Nos falta mucho como País para lograr una igualdad en muchas circunstancias, pero, sin duda, las cosas están cambiando. Quiero que también en este concierto se refleje", dijo.

A esto añadirá piezas de su propia autoría, como "La Canción del Ángel" y "Te Quiero Más", de las que quiere hablar en detalle con su auditorio.

"Me gustaba hacer poesía desde la primaria. De niña, el mejor regalo de mi padre era llevarnos a la Librería de Cristal en Ejército Nacional y nos decía a los seis hijos que cada quien escogiera un libro. Eso me formó en las letras, en lo que vas sintiendo, lo que quieres contar

"Quiero darme el tiempo de que la gente conozca que también compongo. Normalmente los conciertos son rápidos, pero aquí me quiero dar la oportunidad de tener cautiva a la gente con mi plática, con mi voz y con los momentos que quiero crear", resaltó.