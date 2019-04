Hay muchos tipos de drogas, desde la cafeína hasta la cocaína, pero no todas son igual de adictivas o dañinas. Un grupo de científicos de la Royal College de Psychiatrists han elaborado un ranking revelando cuáles son las 5 sustancias más adictivas del mundo.

La cafeína no solo es una droga, es la droga psicoactiva más consumida del mundo. No obstante, no se posiciona como un riesgo para la salud mundial. De hecho, tomarse una taza de café al día es incluso recomendable, en base a estudios publicados recientemente.

Sabemos que no todas las drogas son igual de adictivas y dañinas, pero ¿exactamente cuáles son más peligrosas?

Eso es precisamente lo que quieren dejar claro desde la Royal College of Psychiatrists en Reino Unido, asegurando así una sociedad mejor informada. Para ello, científicos de distintos ámbitos – desde psiquiatras hasta químicos y farmacólogos – elaboraron un ranking con las drogas más peligrosas del mundo.





Posicionaron las distintas drogas en la lista en base a tres factores: cuánto daño físico causan; cómo de adictivas son; y cuando dañan a la sociedad en su totalidad.

Al valorar el factor adicción, tomaron en cuenta tres tipos de efectos: el placer que causa al consumirlo; el grado de ansia que sienten los consumidores cuando no toman la droga, siendo la dependencia psicológica; y los efectos físicos generados cuando dejan de tomarla, siendo la dependencia física. Puntuaron cada categoría del 1 al 3, con 3 siendo máximo placer o dependencia.

Estas son las 5 sustancias más adictivas del mundo, en base al estudio:





Heroína: La heroína fue calificada con un 3 tanto en placer, como en dependencia psicológica y física, siendo la sustancia más adictiva del mundo con una nota media de 3 sobre 3 cuando se trata de adicción. Cocaína: La cocaína sacó nota de 2,4 al valorar su adicción, convirtiéndola en la segunda droga más adictiva. Según la investigación, es algo menos adictiva psicológicamente que la heroína y la mitad de adictiva físicamente. Nicotina: Otra de las drogas más consumidas del mundo, la nicotina, cayó en el tercer puesto del ranking con un 2,2/3. Es mucho menos adictivo físicamente que la cocaína y menos placentero. Barbitúricos: Los barbitúricos son drogas que en su día se recetaban para la ansiedad. Sacaron un 2/3 en categoría adicción, siendo menos placenteras y adictivas que las anteriores. Alcohol: Otra droga muy extendida y muy adictiva es el alcohol, ocupando el quinto puesto con un 1,9. Sacó la misma nota que el tabaco en cuanto a placer y los científicos consideran que la dependencia física es similar.

