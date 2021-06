Estas son las restricciones para viajar en EU estado por estado

El total de casos de Covid-19 llegó a la marca de los 33.3 millones en Estados Unidos a principios de junio del 2021. Debido a la campaña de vacunación vigente y al descenso de la infección, los viajes domésticos en el país aumentaron considerablemente. Muy pocos estados tienen restricciones de viaje en este mes de junio --- y las reglas que permanecen son generalmente menos estrictas, publicó CNN.

Hasta el 3 de junio, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades seguía advirtiendo en contra de los viajes no esenciales para las personas que no están totalmente vacunadas. Los que están completamente vacunados no necesitan ponerse en cuarentena y no necesitan pruebas negativas antes o después de sus viajes a menos que el lugar que visiten lo requiera.

Si desea viajar a otro estado o territorio, debe revisar las guías locales más recientes antes de ir. Aunque casi todos los estados han eliminado sus restricciones de viajes.

Alabama no tiene restricciones de viajes, los que viajan a Alaska no tienen que presentar una prueba negativa de Covid, en Arizona no hay restricciones de viaje, al igual que Arkansas, casi todo California está abierto a visitantes de fuera del estado.

Colorado, Connecticut, Delaware, Florida y Georgia no tienen restricciones de viaje en todo el estado. Hasta el 3 de junio, Hawai tiene los requisitos más estrictos para entrar al estado.

Idaho, Illinois, Indiana y Iowa no tienen restricciones de viaje. Kansas está mayormente abierto y tiene requisitos específicos de cuarentena. Kentucky sólo acepta a personas que estén completamente vacunadas.

Louisiana, Maine, Maryland no tiene restricciones de viaje. En Massachusetts se les pide a los viajeros que hagan una cuarentena de 10 días a su llegada. Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska y Nevada no tienen restricciones de viaje. Los visitantes de New Hampshire ya no se les pide que hagan cuarentena ni que se hagan una prueba de Covid, pero se recomienda que se hagan una prueba tres o cinco días después de su llegada.

New Jersey no tiene restricciones de viaje. En Nuevo México se recomienda que los viajeros hagan una cuarentena durante 10 días y se hagan una prueba de Covid-19.

En Nueva York, los asintomáticos, viajeros domésticos e internacionales no necesitan hacerse una prueba ni ponerse en cuarentena. Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma no tienen restricciones de viaje.

En Oregon tienen que hacer cuarentena durante 10 días después de su llegada. En Pennsylvania no hay restricciones de viaje. En Puerto Rico, los viajeros que estén completamente vacunados deben presentar una tarjeta de vacunación. Rhode Island, los que están completamente vacunados no necesitan hacer cuarentena.

Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia no tienen restricciones de viaje y en Washington, D.C., están relajando las restricciones. Las personas que no están vacunadas y los que van a quedarse más de un día deben hacerse la prueba de Covid.

En Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming no hay restricciones de viaje.