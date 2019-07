Esto está difícil: Mike Pence sobre centros de detención de migrantes

McAllen, Texas.- Cuando el vicepresidente Pence visitó este viernes el centro de detención de migrantes en esta ciudad, observó a casi 400 hombres apretujados detrás de los barrotes de las jaulas, sin tener espacio para que pudieran acostarse sobre el suelo de concreto.

No había colchones ni almohadas para los que encontraban un lugar para descansar.

Un hedor corporal flotaba en el aire.

Cuando los reporteros recorrieron las instalaciones antes de que lo hiciera Pence, los hombres les gritaron que estaban allí desde hacía 40 días y que tenían que pedirles permiso a los agentes de la Patrulla Fronteriza para beber agua.

Pence tuvo que taparse la nariz cuando entró al lugar, sólo permaneció durante un momento y salió de allí. Unos minutos antes, desde un salón llamado “La Burbuja” vio a los 382 hombres en las sobresaturadas celdas, tratando de asomarse por las ventanas para verlo. Algunos no tenían puesta la camisa.

Este viernes, el vicepresidente recorrió dos centros de detención de migrantes en compañía de senadores republicanos con el fin de defender el manejo que ha hecho la administración de la crisis migratoria después que se publicaron reportajes sobre las condiciones inhumanas que existen en esas instalaciones.

“No me sorprende lo que vi, sabía que iba a ver un sistema que está saturado”, dio Pence posteriormente durante una conferencia de prensa.

Y agregó: “Esto está difícil”.