Tomada de internet

Estados Unidos— Xavier Becerra, nominado por el presidente Joe Biden para secretario de Salud y Servicios Humanos, reaccionó a las imágenes de largas filas de personas mayores esperando recibir las vacunas Covid-19, y le dijo a CNN el domingo que "no es Estados Unidos, esa no es la forma en que tratamos a los que consideramos vulnerables , quienes más necesitan esta vacuna, esto no es Estados Unidos en su mejor forma ".

“Lo que tenemos que hacer es mostrarle a la gente cómo se puede hacer”, dijo Becerra. “No se puede simplemente decirle a los estados y al gobierno local 'Aquí tienes algunas vacunas, ahora hazlo'. No, tenemos que coordinar, tenemos que proporcionar los recursos".

Becerra dijo que muchos estados están sufriendo déficits presupuestarios masivos y están tratando de averiguar cómo obtener recursos para sus trabajadores sanitarios sobrecargados, y agregó que el plan de Biden prevé que 100 mil nuevos trabajadores sanitarios salgan y ayuden a todos los estados.

"Es un plan que puede funcionar si todos logramos, ya sabes, poner nuestro músculo en él", dijo.

Un poco más de contexto: los estados habían presentado previamente planes para la distribución de vacunas a los CDC en octubre, pero habían dicho que necesitaban dinero federal para llevarlos a cabo.

En septiembre, el Congreso inicialmente había reservado 200 millones de dólares a los estados para preparación y planificación y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos agregaron otros 227 millones de dólares para la distribución de vacunas en diciembre.

Pero la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales ha dicho que necesitaban $ 8.4 mil millones para administrar y realizar esfuerzos de vacunas de esta escala. El expresidente Trump firmó un enorme proyecto de ley de ayuda de 2,3 billones de dólares a finales de diciembre que incluía 8.000 millones de dólares para la distribución de vacunas.