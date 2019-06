Estos serían los estados de EU más afectados por aranceles a México

New York.- El plan del presidente Trump para obligar a México a adoptar un enfoque más estricto en el control de la frontera, al aumentar los aranceles de sus productos, se extenderá a través de Estados Unidos, y los consumidores de todo el país pagarán más por automóviles, televisores, pantalones de mezclilla, cerveza, verduras y otros productos, indicó The New York Times.





Para las economías estatales, el impacto de esta alza en los precios tendrá que ver con cuán dependientes son sus principales industrias, desde los fabricantes de automóviles hasta los productores de alimentos y las compañías de energía, de los proveedores en México.





Como parte de su economía general, Michigan de hecho es el estado que más depende de las importaciones de México, en gran parte porque la industria automotriz ha establecido complejas cadenas de suministro en América del Norte que envían componentes y productos terminados de un lado a otro a través de la frontera.





Michigan importó 56 mil millones de dólares en productos de México el año pasado, siendo superado solo por Texas, entidad que se nutre del comercio energético, alimenticio y productos manufacturados con México. California e Illinois, con importantes centros de población que dependen de productos frescos y productos manufacturados de México, también se encuentran entre los principales importadores.