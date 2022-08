EU avala vacunas de Pfizer y Moderna adaptadas para Ómicron

Reforma

Washington, EU.- Estados Unidos autorizó este miércoles vacunas contra el Covid-19 actualizadas para las subvariantes de Ómicron, las cuales serán usadas como refuerzo y podrían empezar a administrarse en unos días.

La decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) modifica la fórmula de las vacunas fabricadas por Pfizer y su rival Moderna, que ya han salvado millones de vidas. La esperanza es que los refuerzos modificados frenen otra oleada invernal.

"Me verán al frente de la fila", declaró a The Associated Press el doctor Peter Marks, jefe de vacunas de la FDA, poco antes de que su agencia autorizara las nuevas dosis.

Hasta ahora, las vacunas contra el Covid-19 se han centrado en la variante original del coronavirus, aunque hayan aparecido mutantes muy diferentes.

Las nuevas vacunas de refuerzo en Estados Unidos son combinadas o "bivalentes". Contienen la mitad de la fórmula de la vacuna original y la mitad de la protección contra las versiones más recientes de Ómicron, denominadas BA.4 y BA.5, que se consideran las más contagiosas hasta el momento.

La combinación pretende aumentar la protección cruzada contra múltiples variantes.

Los refuerzos actualizados son solo para personas que ya recibieron sus primeras vacunas. Las dosis fabricadas por Pfizer y su socio BioNTech son para cualquier persona mayor de 12 años, mientras que las vacunas actualizadas de Moderna son para adultos, si han pasado al menos dos meses desde su última vacunación primaria o su último refuerzo. No deben usarse para las vacunas iniciales.