EU debe hacer más contra tráfico de armas: Landau

Cd. de México (28 septiembre 2019).- Estados Unidos tiene que hacer más ante el tráfico de armas hacia México, reconoció el Embajador de esa nación en el País, Christopher Landau.



En un encuentro con la American Society of Mexico, el diplomático señaló que el tema de la seguridad es complicado para ambos países.



"Nosotros lo hemos visto desde el punto de vista de las drogas y el narcotráfico, pero yo he entendido que no solamente es el narcotráfico, que tiene otros temas, como el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México", expuso.



"Nosotros tenemos que hacer más y tenemos que cooperar más en este tema", añadió.



Afirmó que ha hablado con sus colegas, tanto en la Ciudad de México como en Washington, por lo que preparan varios planes.



"No se puede enfocar solamente en México", dijo.



Señaló que el problema de la seguridad en México es algo cotidiano y que como Embajador quiere apoyar los esfuerzos del Gobierno para establecer el Estado de Derecho y tratar de disminuir la delincuencia de manera conjunta.



Además, indicó que un tema que le preocupa mucho son las nuevas drogas químicas que se están haciendo y llegan a América desde China.



"Es una nueva amenaza muy peligrosa para ambos países. Es un área en que podemos cooperar", manifestó.

Pide Seade trabajar por CA

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade, pidió al Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, trabajar juntos por el desarrollo del sur de México y Centroamérica.



En el evento, el funcionario mexicano dijo que estarán trabajando de manera conjunta para conseguir inversión en el sur de México, Guatemala, Honduras y El Salvador para el desarrollo.



"También para atender las causas estructurales de la migración", indicó.



Asimismo, para el aval al TMEC, que ya fue ratificado por México, pero que se encuentra actualmente en el Congreso estadounidense para su aprobación.



"Necesitamos este nuevo tratado", expresó.



Seade expuso que México y Estados Unidos tienen una larga lista de temas de interés común, como mejorar la frontera compartida entre ambos.



"Es momento de reconceptualizar nuestra frontera como una palanca de desarrollo", dijo.



También mencionó que buscarán mejorar la movilidad académica y la diplomacia ciudadana.