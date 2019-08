Europa, el nuevo destino de migrantes centroamericanos

Ciudad de México— Ante las crecientes hostilidades migratorias de la Administración de Estados Unidos, y recientemente de México, los centroamericanos buscan otras alternativas para migrar o pedir asilo.

Tal es el caso de Europa, donde el número de personas procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica que busca asilo aumentó casi en 4 mil por ciento en la última década, según cifras oficiales del Gobierno estadounidense citadas por The New York Times.

Cerca de 7 mil 800 centroamericanos solicitaron asilo en ese continente el año pasado, a diferencia de los 4 mil 835 en 2017.

"Yo creo (que este aumento se debe) principalmente por dos motivos: uno, por la presión en la frontera de Estados Unidos y toda la presión sobre países como México o Guatemala, y dos, por el aumento de la violencia y de las dificultades para salir adelante en América Central", explicó a Reforma el experto en migración centroamericana Alberto Ares de la Universidad de Comillas, en Madrid.

"(Sin embargo, las proporciones de los llegados) no tienen que ver con los porcentajes que llegan a Estados Unidos", detalló.

Según los especialistas, pese a que la distancia es mayor, los migrantes de esta región optan por viajar a países como España, Italia o Francia ante los riesgos que implica el viaje a hacia el norte del continente americano.

"Lo que conocemos es que hay más facilidad para ingresar en términos de riesgos", señaló en referencia a Europa Úrsula Roldán, directora de investigación y proyección sobre dinámicas globales y territoriales de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala.

Además, abundó, pagar el vuelo a Europa cuesta casi tan caro como pagarle a un coyote.

Según consultó Reforma, un vuelo sencillo por Air Europa de El Salvador hacia Bilbao, España, por ejemplo, cuesta alrededor de 900 dólares, mientras que si los migrantes optan por pagarle a los contrabandistas para que intenten cruzarlos a Estados Unidos puede costar hasta 10 mil dólares, de acuerdo con el Times.

La forma en la que los migrantes procedentes de esa región entran a territorio europeo es con un visado de turista, de acuerdo con Ares, que después de vencido permanecen de manera irregular.

España sigue siendo el principal país de destino en ese continente debido al lenguaje, las redes de amigos y familiares y las facilidades que éstas les pueden otorgar para encontrar un empleo.

Cifras de la oficina española de asilo y refugiados citadas por The Guardian indican que las solicitudes de asilo de centroamericanos se han triplicado en los últimos dos años.

Por otro lado, Ares enfatizó que el número centroamericanos que llega a Europa se ha ido "feminizando", ante un creciente arribo de mujeres.

"Suelen ser mujeres bien jóvenes, que se integran al servicio doméstico -que es trabajando con familias en casa-, indocumentadas todas", apuntó.