Evacuan bodega de Facebook por gas sarín

California, EU.- Un depósito de procesamiento de correo de Facebook cerca de la sede de la empresa fue evacuado este lunes mientras funcionarios trabajan para determinar qué causó que el correo resultara positivo para el agente nervioso sarín.

El jefe de bomberos de Menlo Park, Jon Johnston, dijo el lunes que el correo entrante que se está procesando en forma rutinaria por la máquina dio positivo al gas, pero que no hay informes de lesiones en el sitio de Silicon Valley.

"En este momento no tenemos a nadie que tenga síntomas", dijo, "sólo estamos haciendo la verificación".

El FBI está ayudando en la investigación, como es común en incidentes como este.

El portavoz de Facebook, Anthony Harrison, dijo que cuatro edificios fueron evacuados y que tres han sido limpiados para que la gente vuelva. El paquete sospechoso fue entregado alrededor de las 11:00 horas a una de las salas de correo de la compañía, dijo.

"Las autoridades aún no han identificado la sustancia encontrada", escribió Harrison.

El Centro Federal para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señala que el sarín es un agente de guerra química que es un líquido claro, incoloro, inodoro e insípido. Puede evaporarse en el medio ambiente, lo que provoca síntomas en otras personas.

Una gota de sarin en la piel puede causar sudoración y contracciones musculares, y la exposición a grandes dosis puede provocar parálisis e insuficiencia respiratoria que pueden llevar a la muerte.

El CDC señala que las personas que están ligeramente expuestas generalmente se recuperan completamente.