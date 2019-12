Evidencia contra Trump 'es abrumadora', dice abogado demócrata

Washington.- El abogado de los demócratas judiciales le dijo al comité que las acciones del presidente eran “tan descaradas” que no había duda de que había abusado de su poder para promover sus propios intereses políticos sobre los de la nación.

“La evidencia es abrumadora”, dijo el abogado Barry H. Berke, repitiendo la frase para enfatizar el punto y contrarrestar de antemano los argumentos republicanos de que la investigación de juicio político ha sido apresurada e inadecuada. Los hechos reunidos en las últimas semanas fueron “sin contradicción” y “no se pueden disputar”, agregó, mientras reproducía videoclips de testigos que rindieron testimonio el mes pasado ante el Comité de Inteligencia de la Cámara.“Esto es un gran problema”, dijo Berke a los legisladores. “El presidente Trump hizo lo que un presidente de nuestra nación no tiene permitido hacer”. Las acciones de Trump, agregó, fueron justo lo que los redactores tenían en mente cuando escribieron juicio político en la Constitución. “Amenazan nuestro estado de derecho, amenazan nuestras instituciones y, como nos advirtió James Madison, amenazan a nuestra república”.En lugar de dejar el asunto a los votantes el próximo otoño, como algunos republicanos han argumentado, Berke dijo que la Cámara tenía que actuar ahora porque Trump estaba tratando de corromper las elecciones del 2020. “Esa no es una razón para posponer esta discusión”, dijo. “Esa es la razón por la que debemos tener esta discusión”.