Evo enfrentaría la justicia: Áñez

La Paz, Bolivia.- La Autoproclamada Presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo que si Evo Morales vuelve al país tendría que enfrentar la justicia y que nadie impediría su retorno.

"Si Evo Morales vuelve, que vuelva, pero él sabe también que tiene que responder a la justicia. Nosotros vamos a exigir la justicia boliviana haga su trabajo, no haga una persecución política que es lo que hemos sufrido durante 14 años, judicialización de la política o politización de la justicia, eso es lo que hemos vivido en 14 años", dijo Áñez en una conferencia de prensa.

Por su parte, Morales dijo en entrevista con una radio argentina que no perdía la esperanza de volver a Bolivia o incluso viajar a Argentina.

La Paz recuperaba lentamente la tranquilidad el viernes luego de que el Gobierno de transición comenzara a dialogar con la Oposición para destrabar la aguda crisis política que sufre Bolivia.

El jueves, el Gobierno inició conversaciones con legisladores del ex Mandatario.

"Las negociaciones continúan. Muchos de ellos (los aliados de Morales) son personas comprometidas con el país y manifiestan el deseo de llevar de manera conjunta este proceso", dijo Áñez a periodistas.

Aunque las nuevas elecciones presidenciales aún no tienen fecha, Áñez adelantó que Morales no podría participar de ellas, ya que fue acusado de fraude en los comicios del 20 de octubre, en los que se impuso.

Morales presentó el fin de semana su renuncia como presidente en medio de presiones de las fuerzas armadas y tras semanas de protestas en su contra tras las elecciones presidenciales en las que la Oposición afirma que hubo fraude.

Actualmente Morales se encuentra en México, luego de que el Gobierno le concedió asilo político. Él niega que se haya cometido alguna irregularidad o que haya pedido que alguien hiciera un fraude a su favor.

El principio de consenso logrado en el Congreso, donde se eligieron nuevas autoridades -opositoras y del oficialismo-, podría ser el primer paso para que el llamado a nuevas elecciones se concrete.

Sin embargo, Áñez dijo que la sesión del Senado en que se eligieron las autoridades podría ser impugnada.

Según la autoproclamada Presidenta, los comicios deberían ser antes del 22 de enero.

Antes de convocar a los comicios, la Asamblea Legislativa deberá llegar a un acuerdo para renovar la junta electoral.

"Evo Morales se fue solo, nadie lo echó, dijo Áñez.

"Puede volver, pero tiene que responder ante la justicia por fraude electoral''.