Exabogada del FBI, criticada por Trump rompe el silencio

Nueva York.- Lisa Page, la exabogada del FBI que se convirtió en blanco frecuente del presidente Trump después de que ella lo criticara en mensajes de texto durante su candidatura en el 2016, puso fin a casi dos años de silencio público en una entrevista con The Daily Beast publicada el domingo.

Desde que sus mensajes de texto se hicieron públicos en el 2017, Page a menudo es criticada por Trump, quien ha mencionado su nombre en mítines políticos y en docenas de tuits.

“Es como recibir un puñetazo en el estómago”, dijo Page en su entrevista el mes pasado con la escritora Molly Jong-Fast. “Mi corazón se agita cuando me doy cuenta de que ha tuiteado sobre mí nuevamente. El presidente de Estados Unidos me está poniendo apodos ante todo el mundo. Me degrada a mí y a mi carrera. Es repugnante”.

Page, quien trabajó para el FBI tanto en las investigaciones en torno al correo electrónico de Clinton y la intromisión de Rusia en las elecciones del 2016, criticó a Trump durante su candidatura en intercambios de texto con otro funcionario de la oficina, Peter Strzok, un agente con el que estaba teniendo una relación extramarital.

Los textos se publicaron en diciembre del 2017. En ellos, Page y Strzok expresaban su temor de que Trump pudiera ganar las elecciones presidenciales.

“Este hombre no puede ser presidente”, escribió Page en marzo del 2016.

“Ella solo tiene que ganar ahora”, dijo en un mensaje de julio del 2016, refiriéndose a Hillary Clinton. “No voy a mentir, ayer tuve un ataque de nervios sobre Trump”.

En sus mensajes de texto Page y Strzok se refirieron a Trump como un “idiota” y un “imbécil”. Poco antes de las elecciones del 2016, Strzok escribió que la idea de una presidencia de Trump lo hacía “temer por nuestra organización”.