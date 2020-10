Washington, D.C.- Miles Taylor, exjefe de gabinete del Departamento de Seguridad Nacional, reveló este miércoles que es el autor anónimo de un artículo de opinión y un libro crítico con el presidente de EU, Donald Trump, aunque aseguró que su opinión era compartida por integrantes del actual Gobierno.

Como si se tratara de una novela por capítulos, Taylor admitió dos años después ser el autor de una columna publicada en septiembre de 2018 por el diario The New York Times, en la que se identificó como un "alto cargo del Gobierno estadounidense", y "Una advertencia", una obra que salió a la venta el 19 de noviembre del año pasado.

"Cuando dejé la Administración escribí "Una advertencia", un estudio de carácter del actual comandante en jefe y una alerta a los votantes que no era tan malo como parecía dentro de la Administración de Trump -era peor", indicó Taylor en una declaración que difundió en Twitter y tituló: "¿Por qué ya no soy 'Anónimo'?".

Taylor, quien se denomina republicano y señala que quería que este presidente “tuviera éxito”, trabajó durante la gestión de Kirstjen Nielsen como secretaria de Seguridad Nacional, cargo que la funcionaria dejó en abril de 2019.

Trump ve la crítica personal como subersiva

El exfuncionario apuntó que después de que se conociera su artículo de opinión, en el que desvelaba un supuesto esfuerzo de "resistencia" interna a Trump por parte de un grupo de funcionarios decididos a "frustrar parte de sus iniciativas y sus peores inclinaciones", el mandatario "respondió con un corto, pero revelador tuit: 'TRAICIÓN’".

El artículo alimentó la obsesión de Trump sobre la existencia de un presunto "Estado profundo", una red de funcionarios de carrera que trabajan supuestamente desde dentro del Gobierno para contenerlo, algo que le atormenta desde que llegó al poder.

Trump instó entonces a su Departamento de Justicia a desenmascarar al autor de la columna y llegó a plantearse someter a sus consejeros a pruebas de polígrafo.

Según Taylor, "Trump ve la crítica personal como subversiva".

Recordó además su libro "Una advertencia", publicado por el sello Twelve y que, según la editorial, ofrece "un relato chocante y de primera mano sobre el presidente Trump y sus acciones".

"Si bien reclamo la autoría exclusiva de la obra -agregó Taylor-, los sentimientos expresados en ella fueron ampliamente compartidos entre los funcionarios de los más altos niveles del gobierno federal. En otras palabras, los subalternos de Trump estaban alarmados por su inestabilidad".

¿Quién conoce a Miles Taylor?

La respuesta de Trump no se hizo esperar.

"¿Quién es Miles Taylor?Dijo que era anónimo, pero no lo conozco, ni siquiera he oído hablar de él", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, quien calificó el asunto como otra "estafa" del New York Times y apuntó que el exfuncionario trabajó para el diario, con grandes tecnológicas como Google y ahora lo hace para CNN.

"Deberían despedir, avergonzar y castigar a todos los asociados con este FRAUDE contra el pueblo estadounidense", reclamó.

La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, reaccionó inicialmente en un comunicado, en el que describió a Taylor como "un mentiroso y un cobarde" que fue "ineficaz" como jefe de gabinete del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) "y por eso se le despidió".

Además, criticó al New York Times por definirle como un "alto funcionario" al publicar su artículo, cuando era "de bajo nivel".

También la campaña de reelección de Trump se pronunció y opinó que esta es "la revelación política menos impresionante y más sosa de la historia", porque pocos en la Casa Blanca saben "quién es Miles Taylor".

De igual forma, recordó que en una entrevista con la cadena CNN en agosto, ese exfuncionario mintió cuando le preguntaron si era "anónimo".

Fuente: www.elimparcial.com