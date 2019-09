Exige Fiscalía de NY declaraciones fiscales de Trump

Nueva York, Estados Unidos (16 septiembre 2019).- Fiscales estatales de Nueva York citaron a la firma de contabilidad del Presidente Donald Trump para exigir declaraciones de impuestos personales y corporativos de los últimos ochos años, según varias personas cercanas al tema.



La cita abre un nuevo frente en un amplio esfuerzo para obtener copias de las declaraciones de impuestos del Presidente, quien dijo inicialmente que las haría pública durante su campaña de 2016, pero desde entonces se ha negado a revelar los datos.



La exigencia fue emitida por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan a fines del mes pasado, poco después de que se abriera una investigación criminal sobre el papel que el Presidente y su negocio familiar desempeñaron en pagos secretos realizados antes de las elecciones.



Tanto Trump como su compañía reembolsaron a Michael D. Cohen, el ex abogado del Presidente, por el dinero que pagó para comprar el silencio de Stormy Daniels, una actriz de cine pornográfico que dijo tuvo una aventura con Trump.



El Presidente ha negado los hechos.



No está claro si el alcance de la cita indicaba que la Fiscalía había ampliado su investigación más allá de las acciones tomadas durante la campaña de 2016.



Un portavoz del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, declinó hacer comentarios.



Los fiscales estatales están buscando una variedad de documentos fiscales de la firma de contabilidad, Mazars USA, incluidas las declaraciones personales de Trump y las de su negocio, la Organización Trump.



La comparecencia busca devoluciones federales y estatales tanto del Presidente como de la compañía, señalaron las fuentes.



En particular, los fiscales estatales investigan si la compañía contabilizó falsamente las devoluciones como un gasto legal.



Los demócratas han insistido durante años en que Trump publique sus declaraciones de impuestos.



Sostienen que el Presidente puede estar tratando de ocultar detalles de su fortuna real, la fuente de su riqueza y los posibles conflictos de interés que involucran a sus socios comerciales.



El presidente ha luchado para mantener sus finanzas en secreto, desafiando las citas en la corte federal.