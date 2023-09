Exige madre castigar ataque a futbolista colombiano

CDMX.- La madre de Ander Salas, el joven futbolista colombiano que fue brutalmente golpeado el pasado 6 de septiembre por jugadores de un club contrario en Texcoco, Estado de México, afirmó que las autoridades mexicanas no se han acercado para apoyarla ante la situación y señaló que lo único que pide es justicia, ya que no se ha detenido a nadie por la agresión que dejó en coma a su hijo.

"Justicia es lo único que pido, que detengan a los agresores, que hagan lo que tienen que hacer. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser el hijo de una madre mexicana", manifestó a Grupo REFORMA Jakeline Salas.

La mujer que viajó desde Colombia con ayuda de un donador anónimo y del consulado colombiano en México dijo que no se ha detenido a nadie porque "aún no hay un señalamiento directo de un testigo contra los agresores".

"Hay una lista (con el nombre de jugadores) pero debe dar declaraciones una persona que los conoce", señaló la mujer.

De acuerdo con la madre de Ander, ni los agresores de su hijo ni los compañeros de equipo para los que jugaba el joven se han hecho cargo de los gastos médicos del hospital privado donde se encuentra internado.

El futbolista, de 22 años, está en coma por la brutal golpiza que recibió durante un partido de futbol.

"Está en recuperación. Está estable. Está en coma, tiene ciertos movimientos", dijo la mujer, quien para un medio local relató que Ander comenzó a mostrar cierta recuperación cuando ella llegó al hospital en Texcoco.

La mujer dijo que su estancia en México será hasta que su hijo se recupere y sobre todo hasta que las autoridades mexicanas hagan justicia.

"O me toca otro permiso para estar más acá y en lo legal también, porque no me moveré de este país hasta que me hagan justicia", aseveró.