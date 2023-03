Exigen en Congreso de EU acciones contra narco en México

Washington DC, Estados Unidos.- El ataque en Matamoros contra cuatro ciudadanos estadounidenses provocó fuertes reacciones en el Capitolio con legisladores del Partido Republicano proponiendo soluciones radicales incluido el uso de la fuerza militar de Estados Unidos dentro de México contra los cárteles de la droga.

Aunque miembros del Partido Demócrata también mostraron consternación por el ataque, legisladores del ala más conservadora del Partido Republicano propusieron el uso extraterritorial de la fuerza militar estadounidense para bombardear los laboratorios de los cárteles mexicanos del narcotráfico.

"Lo que propongo es que nombremos a los cárteles (mexicanos) de la drogas como organizaciones terroristas extranjeras y usemos la fuerza militar, si es necesario, para detener el envenenamiento de Estados Unidos, y hacer explotar sus laboratorios", dijo el Senador republicano Lindsey Graham a CNN.

Tal como otros miembros de su partido en la Cámara Baja han propuesto desde enero, Graham aseguró que dado que el modelo policial no ha funcionado, él empujará en el Senado una iniciativa para incluir integrar a los cárteles mexicanos en la lista de entidades terroristas del Departamento de Estado de EU.

Congresistas ultraconservadores como el republicano James Comer fueron más allá asegurando que el bombardeo de laboratorios de drogas en México es imperativo y que el ex Presidente Donald Trump cometió un error al no hacerlo durante su mandato, tal como en una ocasión relató el ex Secretario de Defensa Mark Esper.

"Una de las cosas que aprendimos después de la Presidencia de Trump es que había ordenado bombardear un par de laboratorios de fentanilo, laboratorios de cristal de metanfetamina, en México, al otro lado de la frontera y, por alguna razón, los militares no lo hicieron. Creo que fue un error", dijo Comer.

Con una postura menos agresiva, el Ssenador republicano por Texas Ted Cruz dijo no estar de acuerdo con desplegar la fuerza militar estadounidense en México, y pidió más bien que la Administración Biden sea más dura ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que colabore más en la lucha antinarcóticos.

"La respuesta no es invadir México. No creo que la respuesta sea simplemente ir a la guerra con cualquier país con el que uno se enoje", dijo Cruz en una entrevista con la cadena televisiva conservadora Fox News.

"AMLO que es hoy el mismo izquierdista anti-estadounidense que le tenía miedo a Donald Trump antes... La respuesta es presionar a México y hacer que el Ejército mexicano arreste a estos tipos y los extradite a EU. Necesitan ser procesados y enfrentar toda la fuerza de la justicia".

Promotor de una de las más agresivas iniciativas de ley presentadas por los republicanos en la Cámara Baja, el congresista republicano por Texas Dan Crenshaw continuó promoviendo su iniciativa de Autorización de Uso de la Fuerza Militar (AUF) estadounidense para enfrentar a los cárteles mexicanos.

"Dos de los cuatro estadounidenses secuestrados por los cárteles en México fueron asesinados, y aún no hemos declarado a los cárteles objetivo militar. Es hora que autoricemos la fuerza militar contra ellos. ¿Está escuchando López Obrador? Nos encantaría ser su socio. Ayúdenos a ayudarle", dijo Crenshaw en Twitter.

Por su parte, el Senador republicano por Florida Marco Rubio también cargó contra el Mandatario.

"El Presidente mexicano le ha entregado secciones enteras de su país a los cárteles de la droga que han invadido nuestra frontera sur. AMLO sigue demostrando que no está dispuesto a tomar medidas contra estos cárteles", dijo Rubio como reacción a los asesinatos de los dos estadounidenses en Matamoros.

Al mismo tiempo, dos legisladores del Partido Demócrata pertenecientes a distritos legislativos de la frontera de Texas con México, Vicente González y Henry Cuéllar, expresaron duras críticas a las labores antinarcóticos del Gobierno mexicano pero evitaron promover las ideas radicales de los republicanos.

"(López Obrador) necesita hacer cambios profundos en su sistema de justicia penal para desmantelar los cárteles... Le agradecemos que investigue y haga todo lo que está haciendo para tratar de detener lo que pasó e investigar quién es el responsable. Pero no podemos olvidarnos de esto en dos semanas. Es una preocupación de seguridad nacional para las personas en EU", dijo el congresista González.

"No hay excusa para los crímenes que presenciamos el fin de semana. Debemos responsabilizar a los responsables de estos actos de violencia sin sentido trabajando en colaboración con nuestras comunidades de inteligencia y aplicación de la ley, incluido el FBI, y nuestras contrapartes mexicanas", manifestó, por su parte, Cuéllar.

Sin que los líderes de ambos partidos en el Capitolio expusieran una opinión, otros de los legisladores que expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas que perecieron incluyeron también al Senador republicano Tim Scott y el congresista republicano Russell Fry, ambos de Carolina del Sur.

Fry llamó también a tomar acciones.

"No podemos seguir haciendo la vista gorda ante la actividad mortal de los cárteles que está ocurriendo al otro lado de nuestra frontera sur y cobrando vidas estadounidenses", planteó.

El 1 de marzo pasado, el Procurador General de EU, Merrick Garland, expresó su preocupación de que un potencial aval a una iniciativa en el Congreso de EU para designar a los cárteles mexicanos como terroristas pueda dañar las relaciones de cooperación con el Gobierno de México para combatir el narcotráfico.