Exigen juicio a Trump mientras Cámara debate

Ciudad de México.- Grupos de manifestantes se congregaron a las afueras del Capitolio de Estados Unidos para pedir la destitución del Presidente, Donald Trump, mientras la Cámara de Representantes realiza una sesión plenaria en la que se prevé votará si aprueba el juicio político.

Con pancartas y mensajes en los que se leía la frase "Impeach and Remove" (juzgar y destituir), "No one is above the law" (Nadie está sobre la ley" e "Impeach Now" (juicio político ahora), los protestantes se reunieron frente a la sede del Congreso este miércoles.

Apenas ayer, miles de personas en todo el país salieron a las calles convocadas por el movimiento Impeach and Remove, que juntó a al menos 50 organizaciones a movilizarse en más de 500 localidades.

La Cámara de Representantes debate si envía a Donald Trump a un juicio de destitución en el Senado, bajo acusaciones de Abuso de poder y Obstrucción al Congreso, derivado de sus gestiones con Ucrania, cuando pidió al Presidente Zelensky que investigara a Joe Biden, un rival político para las elecciones de 2020.

Los demócratas aseguran que tras esto, Trump bloqueó las investigaciones del Congreso.

Se prevé que en la tarde, o ya en la noche, se realice la votación en la Cámara baja, de mayoría demócrata, y se apruebe el juicio de destitución.

Este se realizaría en el Senado, dominado por los republicanos, donde es improbable que se destituya al mandatario.