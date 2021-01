Exime Vaticano a exobispo acusado de abuso de menores

Reforma

Ciudad del Vaticano.- El Vaticano absolvió a un obispo estadounidense retirado de múltiples acusaciones de que abusó sexualmente de menores y adolescentes, rechazando la determinación de expertos laicos de que media docena de afirmaciones eran creíbles y, en cambio, le dio una palmada en la muñeca por lo que llamó un comportamiento imprudente "flagrante".

La Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano eximió al antiguo obispo de Cheyenne, Wyoming, Joseph Hart, de siete acusaciones de abuso, determinó que otras cinco no podían demostrarse "con certeza moral", y dos casos más con jóvenes de 16 y 17 años no podían ser procesados dado que la Iglesia Católica no los consideraba menores en el momento de los supuestos abusos, reportó la diócesis el lunes. Otra denuncia no se abordó en la resolución.

Hart, de 89 años, ha defendido su inocencia y negó todas las acusaciones.

La decisión del Vaticano decepcionó al sucesor de Hart, el obispo Steven Biegler, quien destacó que las conclusiones del Vaticano no suponen que Hart sea inocente, sino que la Santa Sede determinó que no se habían reunido la gran cantidad de pruebas necesarias.

Biegler había respaldado antes los hallazgos de su junta de revisión, y un comunicado de la diócesis destacó las cualificaciones de sus miembros: "efectivo de las fuerzas de seguridad; administración escolar; doctor en psicología; pediatra; psicoterapeuta que trata con niños víctimas de abusos sexuales, y un juez, que durante 13 años fue fiscal para delitos relacionados con menores, especialmente abusos sexuales".

Por su parte, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano se basa en el juicio de sacerdotes y obispos expertos en derecho canónico, y en última instancia en el papa. Durante décadas, el Vaticano ha sido criticado por grupos de víctimas por mostrar benevolencia con obispos acusados de abusos sexuales o de encubrimiento.

En los últimos años se han hecho algunas excepciones. La más conocida es el caso del ex cardenal Theodore McCarrick, que fue expulsado del cargo luego de que el organismo determinó que había abusado de menores y de adultos, incluso durante la confesión, que son básicamente las mismas acusaciones contra Hart.

La sentencia puso de manifiesto la naturaleza arbitraria de los juicios canónicos sobre abusos sexuales en el Vaticano, que no son públicos. Hace años, la anterior diócesis de Hart, Kansas City-St. Joseph, alcanzó acuerdos judiciales con al menos 10 víctimas. Pero la fiscalía de Wyoming decidió también el año pasado no acusar al religioso.

En su resolución, la Congregación para la Doctrina de la Fe reprendió a Hart "por su flagrante falta de prudencia como sacerdote y obispo por estar a solas con menores en su residencia privada y en varios viajes que podrían haber sido posibles ocasiones para poner en peligro la 'obligación de observar la contención' y que podrían dar lugar a un escándalo entre los fieles", dijo la diócesis.

Hart fue amonestado también por no cumplir las restricciones previas del Vaticano que le prohibían tener contacto con menores y seminaristas así como participar en actos públicos, agregó la diócesis, añadiendo que esas restricciones siguen vigentes.

"Hoy, quiero que los sobrevivientes sepan que les apoyo y creo en ellos", dijo Biegler en un comunicado. !Entiendo que este anuncio no supondrá un cierre para los sobrevivientes, sus familias, el obispo Hart y todos los afectados".