Expertos temen guerra entre EU e Irán

Los ataques contra dos barcos petroleros en el Golfo de Omán aumentaron las tensiones entre Irán y Estados Unidos y está reforzando los temores de que los dos países podrían dirigirse hacia una guerra involuntaria, publicó NBC.

Debido a que no hay relaciones diplomáticas entre los dos países, no existe un diálogo serio a pesar de los esfuerzos que están haciendo otros países para mediar entre ellos, además de que no ha habido una tregua en la presión económica que ha ejercido Estados Unidos contra Irán, funcionarios estadounidenses, diplomáticos extranjeros y expertos señalan que existe un riesgo creciente de que una falla en el cálculo, acompañado de una profunda desconfianza, podría provocar un conflicto que ninguno de los dos países desea.

“De muchas maneras siento como si esa región estuviera en 1914, en donde un simple incidente podría prenderle fuego a este lugar”, comentó Ali Vaez, director de proyectos de Irán del Grupo de Crisis Internacional, refiriéndose al asesinato del archiduque Franz Ferdinand de Austria que desató la Primera Guerra Mundial.

“Aunque ese incidente en particular no será el que empuje a los dos países al abismo de la guerra, cada escalada en las tensiones los acerca más a la orilla”.

Horas después de las explosiones, el secretario de Estado Mike Pompeo describió el incidente como un “ataque descarado” y dijo que Estados Unidos había concluido que Irán era el responsable de agredir a los barcos noruego y japonés a lo largo de una vital ruta del petróleo cerca del estratégico Estrecho de Hormuz.

Pompeo citó reportes de inteligencia, incidentes similares recientes y la naturaleza sofisticada de los ataques.

Pompeo dijo que un ataque anterior en contra de cuatro barcos ocurrido el mes pasado fuera de la costa de los Emiratos Árabes Unidos, del cual Washington culpó a Teherán, el ataque con un drone contra una ducto de Arabia Saudita, el ataque con un cohete cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad y otras agresiones son parte de un patrón deliberado de “agresión”.