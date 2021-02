Expulsan de comités a legisladora conspiracionista en EU

Reforma

Washington DC- La Cámara baja de Estados Unidos avaló quitar de todos sus comités a la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene, quien antes de entrar al Capitolio respaldó en internet comentarios racistas, de violencia contra políticos y conspiraciones sobre QAnon, los atentados del 11 de septiembre y aseguró que tiroteos masivos en escuelas eran falsos.

La votación ocurrió prácticamente según las líneas del partido, 230 contra 199, con sólo unos republicanos que apoyaron la moción.

La Cámara baja, liderada por los demócratas dio un paso sin precedentes en la historia moderna del Congreso, al votar la resolución para sacar a Greene de sus dos comités, el Comité de Presupuesto y el Comité de Educación y Trabajo, citando la "conducta que ella ha exhibido".

Con ello, Greene es la única miembro actual del Congreso que no participará en ningún comité, con lo que perdería influencia en las decisiones legislativas.

"Uno pensaría que el liderazgo republicano en el Congreso tendría algún sentido de responsabilidad con esta institución", dijo la presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi, en una conferencia de prensa este jueves. "Por alguna razón, han optado por no seguir ese camino".

En comentarios amplios en el piso de la Cámara el jueves, Greene lamentó sus comentarios anteriores y afirmó que creía que los ataques del 11 de septiembre sucedieron y que los tiroteos en las escuelas eran "absolutamente reales", después de sugerir previamente que eran falsos.

"Se me permitió creer cosas que no eran ciertas y haría preguntas sobre ellas y hablaría de ellas, y eso es absolutamente de lo que me arrepiento", dijo Greene, que llevaba una máscara bordada con la frase "LIBERTAD DE EXPRESIÓN".

"Cuando comencé a encontrar información errónea, mentiras, cosas que no eran ciertas en estas publicaciones de QAnon, dejé de creerlo", dijo, y agregó que su revelación llegó en 2018. "Cualquier fuente de información que sea una mezcla de verdad y una mezcla de mentiras es peligrosa".

No se disculpó durante el transcurso del discurso de aproximadamente ocho minutos, pero describió sus comentarios anteriores como "palabras del pasado" que "no me representan". Advirtió que los legisladores estaban creando un "gran problema" si optaban por "crucificarla" por "palabras que dije, y que lamento, hace unos años".

Su afirmación de que se separó de QAnon en 2018 tampoco concuerda con una serie de publicaciones que hizo en 2019 y otras actividades en redes sociales de ese momento, incluido el hecho de que le gustara un comentario de Facebook que respaldaba dispararle a Pelosi en la cabeza y sugerir que Ruth Bader Ginsburg, entonces juez de la Corte Suprema, había sido reemplazada por un doble de cuerpo.

Es probable que los comentarios de Greene tranquilicen a algunos en la conferencia republicana, pero los demócratas indicaron de inmediato que no estaban impresionados.

"Solo tengo que decir que no escuché una disculpa o denuncia por el reclamo, la insinuación de que los oponentes políticos deben ser tratados violentamente", dijo el Representante Jim McGovern, Demócrata de Massachusetts y presidente del Comité de Reglas. "No escuché a nadie disculparse o retractarse de los comentarios antisemitas e islamófobos que se han hecho, que se han publicado, una y otra vez".

Los republicanos han argumentado que votar a favor de la resolución sentaría un precedente peligroso porque permitiría al partido mayoritario dictar qué legisladores del partido minoritario son aptos para servir en los comités, una vía crucial para que los miembros avancen en la legislación.