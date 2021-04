Falleció Michael Collins, 'astronauta olvidado' de Apollo 11

Reforma

Washington.- El astronauta del Apolo 11 Michael Collins, que pilotaba la nave desde la que Neil Armstrong y Buzz Aldrin partieron para dar sus primeros pasos históricos en la luna en 1969, murió el miércoles de cáncer, dijo su familia. Tenía 90 años.

Collins formó parte de la tripulación del Apolo 11 de tres hombres que efectivamente puso fin a la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia y cumplió el desafío del Presidente John F. Kennedy de llegar a la luna a fines de la década de 1960.

Aunque viajó unas 383 mil kilómetros hasta la luna y llegó a 111 kilómetros, Collins nunca puso un pie en la superficie lunar como sus compañeros de tripulación Aldrin y Armstrong, que murieron en 2012. Ninguno de los hombres voló al espacio después de la misión Apolo 11.

"Es parte de la naturaleza humana estirarse, ir, ver, comprender '', dijo Collins en el décimo aniversario del alunizaje en 1979.

"La exploración no es una elección en realidad, es un imperativo, y es simplemente una cuestión del momento en que se ejerce la opción"#.

Collins pasó la misión de ocho días pilotando el módulo de comando. Mientras Armstrong y Aldrin descendían a la superficie de la luna en el módulo de aterrizaje lunar, Eagle, Collins permanecía solo en el módulo de comando, Columbia.

"Supongo que eres la única persona que no tiene cobertura televisiva de la escena '', dijo el Control de Misión por radio a Collins después del alunizaje.

"Está bien. No me importa", respondió.

Collins estuvo solo durante casi 28 horas antes de que Armstrong y Aldrin terminaran sus tareas en la superficie lunar y despegaran en el módulo de aterrizaje lunar. Collins fue responsable de volver a acoplar las dos naves espaciales antes de que los hombres pudieran comenzar a regresar a la Tierra. Si algo hubiera salido mal y Aldrin y Armstrong se hubieran quedado atrapados en la superficie de la luna, un miedo real, Collins habría regresado a la Tierra solo.

Aunque con frecuencia se le preguntaba si lamentaba no haber aterrizado en la luna, Collins nunca tuvo esa opción, al menos no en el Apolo 11. La especialidad de Collins era como piloto de módulo de comando, un trabajo que comparó con ser el operador del campo base en una expedición de montañismo. Como resultado, significaba que no se consideró que participara en el alunizaje del 20 de julio de 1969.

"Sé que sería un mentiroso o un tonto si dijera que tengo el mejor de los tres asientos del Apolo 11, pero puedo decir con verdad y ecuanimidad que estoy perfectamente satisfecho con el que tengo'', escribió en su autobiografía de 1974, "Carrying the Fire".

"Esta misión ha sido estructurada para tres hombres, y considero que el tercero es tan necesario como cualquiera de los otros dos ''.