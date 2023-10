Falta lo más difícil de la guerra, dice embajadora de Israel

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La embajadora de Israel en México, Einat Kranz, dijo que todavía no empieza la parte más difícil de la guerra con Hamas y necesitan el apoyo internacional para defenderse del "grupo terrorista".

En conferencia de prensa, Kranz señaló que Israel no va a permitir que siga existiendo la organización terrorista Hamas "en nuestras fronteras".

"El ataque monstruoso que llevaron a cabo nos hace recordar los ataques terribles de ISIS, decapitando, torturando personas y mostrándolo al mundo, no podemos tener esa organización en nuestra fronteras, Israel va a hacer todo lo posible para destruir Hamas", afirmó.

"Está guerra va a ser muy larga. Necesitamos la legitimación para defendernos".

En ese sentido, la embajadora subrayó que los ataques al norte de Israel por parte de la organización Hezbolá han cobrado algunas vidas.

"Israel reacciona a los ataques de Hezbolá, no tenemos interés en abrir otro frente, pero si Hezbolá sigue atacando a Israel desde el norte vamos a tener una reacción firme", aseveró.

La Embajadora también dijo que Israel ha confirmado que Hamas tiene 199 rehenes en la Franja de Gaza.

"No sabemos en qué estado están, es una tragedia humanitaria, esas personas parecen que los tienen debajo de la tierra, en búnkers, en lugares donde los esconden. No tienen medicamentos, hay ancianos, hay gente con condiciones delicadas de salud, seguramente no reciben, agua, ni comida, ni el trato humano que deben de recibir", manifestó.

"Nos preocupa mucho la situación de los secuestrados, cada minuto que esas personas están en Gaza están sufriendo, sus familias están con mucha incertidumbre con mucho dolor, la angustia y el sufrimiento de la población israelí civil es enorme, por los asesinados, por los heridos, y los desaparecidos, es un sufrimiento tremendo".

Kranz dijo que cualquier esfuerzo para contactar a la liberación de los secuestrados sería bienvenida y llamó a la comunidad internacional a presionar a Hamas para la liberación de los rehenes.

El comentario se dio días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno busca entrar en contacto con la organización palestina Hamas para lograr el rescate de los dos mexicanos que fueron secuestrados el pasado 7 de octubre durante la incursión del grupo armado a Israel.