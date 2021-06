'Faltó a Harris ofrecer alternativas a migrantes'

Associated Press

Washington— Cuando la vicepresidenta Kamala Haris dijo esta semana a los centroamericanos que no intenten cruzar ilegalmente a Estados Unidos, le faltó ofrecer alternativas legales, pues los migrantes están dispuestos a correr el riesgo del viaje, según especialistas.

El lunes, luego de reunirse con el Presidente de Centroamérica, Alejandro Giammattei, Harris advirtió enfáticamente a los migrantes que "no vengan" a EU ya que serán expulsados.

Ariel Ruiz, analista del Migration Policy Institute, pronosticó que el mensaje enfático de la Vicepresidenta no permeará ni ayudará a reducir el flujo migratorio, pues no dio opciones legales para que las personas que huyen de sus países puedan buscar refugio en EU.

"La falla más importante de ese comentario fue que no vino con una alternativa", dijo Ruiz en entrevista con REFORMA. "No puede ser solamente 'no vengan', 'no vengan ahora', 'no vengan irregularmente'. Tiene que tener una opción de que las personas sepan que existe un mecanismo en el cual se pueden formar para empezar a venir de manera legal".

Desde que el Presidente Joe Biden asumió el cargo en enero pasado, las autoridades fronterizas han registrado un creciente flujo de migrantes que cruzan a EU de manera indocumentada. Tan sólo el mes pasado se volvió a romper un récord de dos décadas en los arrestos de migrantes, con 180 mil 34 encuentros en la frontera, incluyendo 14 mil 158 menores no acompañados.

Para el experto en políticas migratorias, en la visita que Harris hizo a México y Guatemala se tocaron temas importantes como atender el tráfico de personas y armonizar los planes de desarrollo en Centroamérica, pero "se habló muy poco" de programas para incrementar visas económicas para Estados Unidos y México.

"Hasta que no haya otra alternativa para que personas que buscan llegar EU y México por razones económicas van a seguir esas personas llegando de manera irregular a la frontera de México y EU. Se requiere una alternativa y aquí no se presentó una", aseguró Ruiz.

"Los migrantes centroamericanos saben cuáles son los peligros de migrar a Estados Unidos por México, ellos saben sobre eso. Lo que les falta es una alternativa. Saben qué tan peligroso es, saben de los peligros a los que se pueden exponer en México, especialmente en México, pero sin otra alternativa de hacerlo de una manera regular, no les queda más que seguir haciéndolo".

El memorando de migración firmado el martes entre Harris y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo Ruiz, cumple con la prioridad de México de administrar los canales de desarrollo en Centroamérica de manera directa y ya no a través de intermediarios.

Con el documento se acuerda trabajar para impulsar el desarrollo agrícola y el empoderamiento de los jóvenes de Centroamérica, lo que implicaría extender los programas del Gobierno mexicano Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro a la región. Esto, según Ruiz, muestra un reconocimiento de corresponsabilidad entre ambos países.

Sin embargo, aún está por verse si los planes tendrán impacto o no en reducir la migración irregular.

"En realidad estos dos programas todavía no tienen suficiente evaluación para decir que son efectivos. Todavía tampoco se puede decir que no son efectivos", consideró el analista. "Faltan un poco más de resultados para saber si sí son exitosos o no".