Fauci habla sobre cómo fue realmente trabajar para Trump

Durante casi 40 años, el doctor Anthony S. Fauci ha tenido dos trabajos. Como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ha dirigido una de las principales instituciones de investigación del país. Pero también ha sido asesor de siete presidentes, desde Ronald Reagan hasta ahora, con Joseph R. Biden Jr., llamado cada vez que se avecina una crisis de salud para informar a la administración, dirigirse a la Organización Mundial de la Salud, testificar ante el Congreso o reunirse con los Medios de comunicación.

Para Fauci, de 80 años, el año pasado se destacó como ningún otro. Mientras el coronavirus devastaba el país, el consejo tranquilo y el compromiso de Fauci con los hechos concretos lo hicieron querer por millones de estadounidenses. Pero también se convirtió en un villano para millones de personas. Los partidarios de Trump corearon "Despidan a Fauci", y el presidente reflexionó abiertamente sobre hacerlo. Fue acusado de inventar el virus y de ser parte de una camarilla secreta con Bill Gates y George Soros para sacar provecho de las vacunas. Su familia recibió amenazas de muerte. El 21 de enero, en su primera conferencia de prensa bajo la administración de Biden, Fauci describió el "sentimiento liberador" de poder una vez más "levantarse aquí y hablar sobre lo que sabe —cuál es la evidencia y qué es la ciencia— y saber que dejar que la ciencia hable lo es todo".

En una conversación de una hora con The New York Times durante el fin de semana, el doctor Fauci describió algunas de las dificultades y el costo de trabajar con el presidente Donald J. Trump.

¿Cuándo se dio cuenta por primera vez de que las cosas iban mal entre usted y el presidente Trump?

Coincidió mucho con la rápida escalada de casos en la parte noreste del país, particularmente en el área metropolitana de Nueva York. Intentaba expresar la gravedad de la situación y la respuesta del presidente siempre se inclinaba hacia: "Bueno, no es tan malo, ¿verdad?" Y yo decía: "Sí, es tan malo". Fue casi una respuesta refleja, tratando de convencerlo de que lo minimizara. Sin decir "Quiero que lo minimices", sino "Oh, en serio, ¿fue tan malo?"

¿Tuvo algún problema con él en los primeros tres años de su presidencia?

No, apenas sabía quién era yo. La primera vez que lo conocí fue en septiembre de 2019, cuando me pidieron que fuera a la Casa Blanca, trajera mi bata blanca y me quedara allí mientras firmaba una orden ejecutiva sobre algo de la influenza. Luego, a partir de enero, febrero de 2020, fue una intensa participación de ir a la Casa Blanca con mucha, mucha frecuencia.

¿Alguna vez te llevaron a la hoguera? ¿Alguien dijo: "Deja de estar en desacuerdo con el presidente"?

No fue eso. Después de una entrevista televisiva o una historia en un periódico importante, alguien de alto rango, como Mark Meadows, me llamó para expresarme su preocupación de que me estaba desviando de mi camino, y que estaba contradiciendo al presidente.

¿El mismo Trump le gritó alguna vez o le dijo: "¿Qué estás haciendo para contradecirme?"

Hubo un par de ocasiones en las que hice una declaración que era un punto de vista pesimista sobre la dirección en la que íbamos, y el presidente me llamaba y me decía: “Oye, ¿por qué no eres más positivo? Tienes que adoptar una actitud positiva. ¿Por qué eres tan negativista? Sé más positivo".

¿No dijo: "Esto está matando el mercado de valores" o "Esto está acabando con mis posibilidades de reelección"?

No, no hizo ese tipo de especificidad. Simplemente expresó su decepción.

¿Cuándo comenzaron las amenazas de muerte

Hace muchos, muchos meses. En la primavera. Espera, solo ten paciencia conmigo. [Consulta a alguien que responde “28 de marzo”]. Así que, lo obtuvo del jefe de mi servicio secreto. Fue entonces cuando obtuve protección, tal vez dos semanas antes de eso.

¿Alguna vez te dispararon o te enfrentaron?

No, pero un día recibí una carta por correo, la abrí y una bocanada de polvo me cubrió la cara y el pecho.

Eso fue muy, muy perturbador para mí y mi esposa porque estaba en mi oficina. Así que lo miré por todos lados y dije: "¿Qué hago?" El equipo de seguridad estaba allí y tienen mucha experiencia en eso. Dijeron: "No te muevas, quédate en la habitación". Y tienen a la gente de materiales peligrosos. Entonces vinieron, me rociaron y todo eso.

¿Probaron el polvo?

Si. Fue una nada benigna. Pero fue aterrador. Mi esposa y mis hijos estaban más perturbados que yo. Lo miré de manera algo fatalista. Tenía que ser una de tres cosas: un engaño. O ántrax, lo que significaba que tendría que tomar Cipro durante un mes. O si era ricina, estaba muerto, así que adiós.

¿Le dijeron a Trump?

No tengo idea.

¿Alertaste a alguien a tu alrededor?

No. No lo hice. ¿A quién se lo iba a decir? ¿De qué serviría contárselo a alguien? Además, estaba bajo la investigación del F.B.I., y no les gusta que hables de ello.

¿Alguien cercano a Trump dijo alguna vez: "¿Estábamos equivocados, usted tenía razón”?

No, no.

¿Incluso después de que se enfermó tanto que tuvo que ser trasladado al hospital Walter Reed?

No.

¿Alguna vez el presidente le pidió consejo médico?

No. Cuando estaba en Walter Reed y estaba obteniendo anticuerpos monoclonales, dijo: “Tony, esto realmente marcó una gran diferencia. Me siento mucho mejor. Esto es realmente bueno." No quería hacer estallar su burbuja, pero dije: "Bueno, no, esto es una N igual a 1. Es posible que hayas empezado a sentirte mejor de todos modos". [En la literatura científica, un experimento con un solo tema se describe como “n = 1”]. Y él dijo: “Oh, no, no, no, absolutamente no. Esto es realmente bueno. Simplemente me trajo de regreso por completo ". Así que pensé que la mejor parte del valor sería no discutir con él.

¿No le preocupaba que se le culpara por los fracasos si no renunciaba?

Cuando la gente simplemente te ve de pie allí, a veces piensan que estás siendo cómplice de las distorsiones que emanan del escenario. Pero sentí que, si renunciaba, dejaría un vacío. Alguien no debe tener miedo de decir la verdad. Tratarían de restar importancia a los problemas reales y tendrían una pequeña charla feliz sobre cómo están las cosas. Y yo siempre decía: "Esperen un momento, amigos, esto es un asunto serio".

¿Su esposa le sugirió alguna vez que renunciara?

Ella mencionó que tal vez debería considerarlo. Es una persona increíblemente sabia, me conoce mejor que nadie en el mundo, obviamente. Ella dijo: "¿Quieres tener una conversación para equilibrar los pros y los contras?"

¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cuatro años más con el presidente Biden?

No lo sé. Ahora mismo no estoy pensando en cuántos años más. Sabes, toda mi vida ha estado luchando profesionalmente contra las pandemias, desde los primeros años del VIH, la influenza, el Ébola, el Zika o lo que sea. Esto es lo que hago.

Déjame preguntar: ¿Crees que Donald Trump le costó al país decenas o cientos de miles de vidas?

No puedo comentar sobre eso. La gente siempre pregunta eso y… hacer la conexión directa de esa manera, se vuelve muy condenatorio. Solo quiero alejarme de esto. Lo siento.