Ferrocarriles de EU evitan huelga con acuerdo provisional

Nueva York, Estados Unidos.- Los ferrocarriles y los sindicatos de Estados Unidos llegaron a un acuerdo tentativo este jueves por la mañana, un avance que busca evitar una interrupción laboral que podría agregar tensiones en la cadena de suministro a la economía más grande del mundo.

Después de 20 horas seguidas de conversaciones, las empresas y los negociadores sindicales llegaron a un acuerdo preliminar que equilibraba las necesidades de los trabajadores, las empresas y la economía, según un comunicado del Departamento de Trabajo.

Fue un "acuerdo reñido y amenazas mejoradas", dijo el comunicado enviado por correo electrónico. "Nuestro sistema ferroviario es parte integral de nuestra cadena de suministro, y una interrupción habría tenido un impacto catastrófico en las industrias, los viajeros y las familias de todo el país".

El acuerdo extiende el llamado periodo de enfriamiento, durante el cual los sindicatos no pueden hacer huelga, durante varias semanas, para darles tiempo a los sindicatos para ratificar el acuerdo, dijo una persona familiarizada con el acuerdo.

Ratificación no es un hecho

Justo esta semana, un sindicato de maquinistas rechazó una oferta tentativa diferente con los transportistas ferroviarios.

Los acuerdos tentativos de trenes de carga incluyen un aumento salarial del 24 por ciento durante cinco años, de 2020 a 2024, incluido un 14.1 por ciento efectivo de inmediato, así como cinco pagos anuales de mil dólares, según comunicado del Comité de la Conferencia Nacional de Transportistas, que representa a los transportistas nacionales. La declaración no dice nada sobre la programación de días de enfermedad, que era un tema central para los sindicatos.

Amtrak, que anticipándose a una huelga había cancelado el servicio ferroviario en partes del país donde opera líneas de carga, dijo que trabajaría rápidamente para reanudar las operaciones normales. Las cancelaciones no afectaron los viajes en las principales ciudades del este, como Nueva York y Washington, donde Amtrak opera sus propias líneas.

En las primeras operaciones, las acciones de los principales ferrocarriles de carga CSX Corp, Norfolk Southern Corp y Union Pacific Corp subieron.

Además de la interrupción del flete clave, desde el maíz hasta los automóviles, la perspectiva de una huelga era un riesgo político grave para el Presidente Joe Biden, quien expresa sus posiciones a favor de los sindicatos pero no quiere ser culpado por agregar dolor a una economía ya acosada. con una inflación galopante y gruñidos en la cadena de suministro.

El Presidente intervino el miércoles por la noche mientras las negociaciones estaban en curso, y enfatizó durante una llamada con los negociadores la importancia de evitar daños a las familias, los agricultores y las empresas, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

"Estos trabajadores ferroviarios obtendrán mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y tranquilidad en cuanto a sus costos de atención médica: todo ganado con esfuerzo", dijo Biden en un comunicado.

La resolución tentativa se anunció justo un día antes de la fecha límite del viernes que podría haber visto a los trabajadores ferroviarios abandonar el trabajo o ser despedidos por las empresas, congelando la infraestructura crítica que transporta alrededor del 40 por ciento de toda la carga de larga distancia en Estados Unidos y amenazando con un nueva ola de caos en la cadena de suministro.

El avance para limitar las negociaciones diurnas y nocturnas se produjo después de que una junta designada por Biden emitiera el mes pasado un conjunto de recomendaciones para resolver la disputa, incluidos aumentos salariales y una mejor cobertura de salud.

Esa propuesta no incluía detalles sobre la programación, la asistencia y otros temas importantes para los dos principales sindicatos que se resistieron a un mejor trato hasta hoy.

Los sindicatos son la Brotherhood of Locomotive Engineers & Trainmen y la International Association of Sheet Metal Air, Rail & Transportation Workers. Junto con la Brotherhood of Railroad Signalmen, cuyos líderes votaron el lunes para no enviar un acuerdo anterior a los miembros para su ratificación, representan a unos 60 mil trabajadores. Los tres aceptaron el pacto tentativo, dijo el Comité de la Conferencia Nacional de Transportistas en su comunicado.