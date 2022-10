Fincan cargos en Texas a ciberpirata ucraniano

Tomada de internet / Imagen representativa

Austin.- Una acusación de un gran jurado federal recientemente revelada acusa a Mark Sokolovsky, de 26 años, ciudadano ucraniano, por su presunto papel en una operación internacional de ciberdelincuencia conocida como Raccoon Infostealer, que infectó a millones de computadoras en todo el mundo con malware.

Según los documentos judiciales, Sokolovsky, que actualmente se encuentra detenido en los Países Bajos en virtud de una solicitud de extradición de los Estados Unidos, conspiró para operar Raccoon Infostealer como un malware como servicio o "MaaS". Las personas que implementaron Raccoon Infostealer para robar datos de las víctimas arrendaron el acceso al malware por aproximadamente 200 dólares por mes, pagados con criptomonedas. Estas personas utilizaron varios trucos, como el phishing de correo electrónico, para instalar el malware en las computadoras de las víctimas desprevenidas. Luego, Raccoon Infostealer robó datos personales de las computadoras de las víctimas, incluidas las credenciales de inicio de sesión, información financiera y otros registros personales. La información robada se usó para cometer delitos financieros o se vendió a otros en foros de delitos cibernéticos.

En marzo de 2022, al mismo tiempo que el arresto de Sokolovsky por parte de las autoridades holandesas, el FBI y los socios encargados de hacer cumplir la ley en Italia y los Países Bajos desmantelaron la infraestructura digital que respaldaba a Raccoon Infostealer, desconectando su versión existente en ese momento.

A través de varios pasos de investigación, el FBI ha recopilado datos robados de muchas computadoras que los ciberdelincuentes infectaron con Raccoon Infostealer. Si bien aún no se ha verificado un número exacto, los agentes del FBI han identificado más de 50 millones de credenciales y formas de identificación únicas (direcciones de correo electrónico, cuentas bancarias, direcciones de criptomonedas, números de tarjetas de crédito, etc.) en los datos robados de lo que parece ser millones de víctimas potenciales en todo el mundo. Las credenciales parecen incluir más de cuatro millones de direcciones de correo electrónico. Estados Unidos no cree estar en posesión de todos los datos robados por Raccoon Infostealer y continúa investigando.

El FBI ha creado un sitio web donde cualquier persona puede ingresar su dirección de correo electrónico para determinar si está incluida en el depósito del gobierno de los EE. UU. de datos robados por Raccoon Infostealer. El sitio web es raccoon.ic3.gov. Si la dirección de correo electrónico está dentro de los datos, el FBI enviará un correo electrónico a esa dirección notificando al usuario.