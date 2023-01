Finge mujer ser adolescente y se inscribe a prepa en EU

Agencia Reforma

Nueva Jersey.- Durante cuatro días, una mujer de 29 años asistió a clases, pasó tiempo en la oficina de orientación y pidió los números de teléfono de los estudiantes que la ayudaron a encontrar su camino a través de los pasillos. La mujer se hizo pasar por una estudiante en una preparatoria de Nueva Jersey.

Según los estudiantes, la mujer continuó enviando mensajes de texto a ex compañeros de clase días después de que se descubriera su verdadera edad.

La mujer, identificada por la policía como Hyejeong Shin, fue arrestada el martes(24/01/23) y acusada de proporcionar documentos apócrifos a funcionarios de la escuela pública de New Brunswick, un distrito con casi 10 mil estudiantes en el centro de Nueva Jersey.

El incidente, informado por primera vez por New Brunswick Today, generó preocupaciones sobre los protocolos de seguridad vigentes para verificar las identidades de los estudiantes, y la razón de la mujer para colarse en una escuela que inscribe a niños de hasta 15 años en primer lugar.

Aubrey Johnson, el superintendente escolar, les dijo a los miembros de la junta que el distrito evaluaría "cómo buscar mejor documentación falsa y otras cosas. Ni la escuela ni los oficiales de Policía ofrecieron ninguna información sobre un posible motivo de su comportamiento.

Shin entregó un certificado de nacimiento falso a los funcionarios escolares, un delito de tercer grado, según un portavoz del Departamento de Policía de la ciudad.

Las escuelas de Nueva Jersey están obligadas a inscribir provisionalmente a todos los niños en la escuela, incluso en ausencia de los registros que normalmente se proporcionan para verificar la identidad o demostrar que viven en la comunidad.

A partir de ese momento, los estudiantes tienen 30 días para proporcionar una prueba de identidad adicional, o el distrito tiene la opción de declararlos inelegibles para asistir a clase, según el superintendente.

"Una vez que nuestro personal determinó que se trataba de información fraudulenta, notificó de inmediato a las autoridades correspondientes", dijo Johnson en un comunicado.

A Shin se le ha prohibido ingresar a los terrenos de la escuela y se ha aconsejado a los estudiantes que suspendan todo contacto con ella.

La historia puede parecer un retroceso a 'Nunca me han besado' y 'Escondiéndome', películas con clasificación PG-13 que presentaban las bromas de adultos que se hacían pasar por estudiantes de secundaria para informar una noticia y esconderse de la mafia.

Pero los estudiantes de la escuela secundaria de New Brunswick dijeron que estaban preocupados de que el comportamiento de la mujer sugiriera que sus motivos eran mucho menos cómicos.

Casi una docena de estudiantes se presentaron en la reunión de la Junta de Educación preparados para expresar sus preocupaciones sobre el incidente, pero no se les permitió hablar.

Los estudiantes le externaron a un reportero de New Brunswick Today que Shin había solicitado reunirse con al menos algunas personas que conoció en un lugar fuera de la escuela.

Una adolescente, que se identificó como Tatiana, dijo que la noche anterior al arresto de la mujer, recibió un mensaje de texto de Shin que la dejó temerosa por su seguridad.

"Todo lo que quería hacer era hacer que se sintiera cómoda en una nueva escuela", aseveró.

"Si tiene la capacidad de falsificar documentos, ingresar a una escuela, tener contacto cercano con los jóvenes estudiantes, tiene la capacidad de hacer cualquier cosa".

No se devolvieron las llamadas a un residente de New Brunswick con el mismo nombre que el joven de 29 años. Ni el Alcalde de New Brunswick ni su portavoz devolvieron las llamadas.