Firma AMLO tres convenios en Cumbre Alianza del Pacífico

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó tres convenios de colaboración durante su participación en la XV Cumbre de Presidentes de la Alianza del Pacífico.

Los convenios firmados por el Mandatario fueron la Declaración sobre el Desarrollo del Mercado Digital, Declaración sobre Igualdad de Género y Declaración de Santiago.

El titular del Ejecutivo apremió a sus homólogos de Chile, Perú y Colombia a replantear estrategias y políticas públicas ante una "nueva realidad" derivada de la pandemia del Covid-19 y la crisis económica.

En una videoconferencia al lado de los Presidentes Sebastián Piñera, de Chile; Iván Duque, de Colombia y Francisco Sagasti, de Perú, el tabasqueño participó en los trabajos de cumbre.

López Obrador narró su experiencia a la hora de enfrentar la pandemia y la crisis económica.

"Debemos todos entender que ir a una nueva normalidad, después de la pandemia, implica también aceptar que hay una nueva realidad en el mundo. Ya no se puede continuar con las mismas estrategias: tenemos que reinventarnos en todos los órdenes, ya no se puede seguir sosteniendo la misma política. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas, más cuando las políticas que se han aplicado en el pasado no han dado resultados", argumentó.

La pandemia, consideró el Presidente, ha dejado a todos lecciones muy importantes.

"La pandemia, además de sufrimiento y tristeza por la pérdida de vidas humanas, nos enseña que no se debe abandonar el sistema público de salud, (porque) fue un error grave apostar a la privatización de la salud", dijo.

"Por esa política privatizadora tenemos déficit de médicos y de especialistas. La educación y la salud no son privilegios, son derechos de los pueblos. Tenemos que revisar la estrategia que se ha venido aplicando cada que se presenta una crisis económica", propuso.

Cada vez que se presentaba una crisis, mencionó, lo que se hacía era recurrir al endeudamiento, pero sólo para rescatar a las grandes corporaciones, tanto empresariales como financieras.

En ese sentido, López Obrador recordó que México ha optado por rescatar primero al pueblo y reactivar la economía de abajo hacia arriba, adelantando recursos de los programas sociales.

Según, dijo, la economía se reactivó gracias a las remesas de los migrantes.

"No solicitamos créditos, no aumentamos impuestos ni las gasolinas, y estamos optimistas a pesar de los difícil que ha sido enfrentar la pandemia, para empezar la caída de la economía. Estamos seguros de que saldremos adelante con esta fórmula, con esta nueva estrategia", finalizó.