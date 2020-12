Firma Trump plan de alivio por 900 mmdd ante Covid

Reforma

Washington.- El Presidente estadounidense, Donald Trump firmó un proyecto de ley de ayuda para la pandemia que había amagado con vetar, de acuerdo con la Casa Blanca.

Anteriormente, los legisladores habían instado a Trump a firmar un amplio paquete de ayuda de 900 mil millones de dólares después de que millones de estadounidenses perdieran su cobertura de desempleo el sábado cuando el Presidente puso el destino de la medida en el limbo al presionar por cheques de ayuda más grandes.

La resistencia de Trump a firmar el proyecto de ley corría el riesgo de dejar a millones de estadounidenses desempleados sin beneficios cruciales, ponía en peligro otras ayudas críticas para empresas y familias que terminarán a finales de año y planteaba la posibilidad de un cierre de Gobierno el martes.

El Presidente sorprendió a los legisladores la semana pasada cuando describió como "una vergüenza" un compromiso de alivio que pasó abrumadoramente por ambas cámaras y fue negociado por su propio secretario del Tesoro y funcionarios de la Administración.

Insinuó que podría vetar la medida a menos que los legisladores aumentaran los cheques de pago directo de 600 dólares del proyecto de ley a 2 mil dólares, y Trump, que estuvo en gran parte ausente de las negociaciones sobre el compromiso, redobló esas críticas el sábado y ofreció poca claridad sobre sus planes.

Si el Presidente no firmaba el paquete de gastos de 2.3 mil millones de dólares, que incluye la ayuda pandémica y los fondos, la cobertura de dos programas federales de desempleo que ampliaron los beneficios habrían finalizado el sábado para millones de trabajadores desempleados.

Anteriormente, los legisladores criticaron a Trump por su negativa a firmar el proyecto de ley.

"A ninguno de nosotros nos gustó totalmente el proyecto de ley, es la naturaleza de legislar, no se va a terminar con nada perfecto, pero lo aprobamos porque este era el número acordado", dijo el representante Adam Kinzinger, republicano de Illinois, el domingo en "State of the Union" de CNN.

"No entiendo qué se está haciendo, por qué, a menos que sea sólo para crear caos y mostrar poder y estar molesto porque perdió las elecciones. De lo contrario, no lo entiendo porque hay que hacer esto".

Varios legisladores, incluido el senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, dijeron que Trump no debería retrasar la firma de la legislación y, en cambio, aprobar un proyecto de ley separado que provea los cheques de 2 mil dólares.

"Lo que el Presidente está haciendo en este momento es increíblemente cruel", dijo Sanders en "This Week" de ABC. "Dada la terrible crisis económica que enfrenta este país, sí, necesitamos repartir 2 mil dólares para cada individuo de la clase trabajadora en este país, 500 para sus hijos. Pero no se puede jugar con la ley".