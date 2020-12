Fiscal de Manhattan intensifica la investigación contra Trump

/ Donald Trump

The New York Times

Nueva York— Los fiscales estatales en Manhattan han entrevistado a varios empleados del banco y corredores de seguros del presidente Trump en las últimas semanas, según personas con conocimiento del asunto, lo que intensificó significativamente una investigación sobre el presidente que no puede detener.

Las entrevistas con personas que trabajan para el prestamista, Deutsche Bank, y la corredora de seguros, Aon, son el último indicio de que una vez que Trump deja el cargo, aún enfrenta la amenaza potencial de cargos criminales que estarían más allá del alcance de los indultos federales.

No está claro si la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., finalmente presentará cargos. Los fiscales han estado luchando en los tribunales durante más de un año para obtener las declaraciones de impuestos personales y corporativas de Trump, que han calificado de fundamentales para su investigación. El problema ahora recae en la Corte Suprema.

Pero últimamente, la oficina de Vance ha intensificado sus esfuerzos, emitiendo nuevas citaciones e interrogando a testigos, incluidos algunos ante un gran jurado, según las personas con conocimiento del asunto, que solicitaron el anonimato debido a la naturaleza delicada de la investigación.

El gran jurado parece estar cumpliendo una función de investigación, lo que permite a los fiscales autenticar documentos y buscar otras pistas, en lugar de considerar los cargos.

Cuando Trump regrese a la vida privada en enero, perderá la protección contra el procesamiento penal que le ha brindado su oficina. Si bien The New York Times ha informado que discutió la concesión de indultos preventivos a sus hijos mayores antes de dejar el cargo, y ha afirmado que tiene el poder de perdonarse a sí mismo, esa autoridad se aplica solo a los delitos federales y no a las investigaciones estatales o locales, como el que lleva a cabo la oficina de Vance.